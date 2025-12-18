Un libro-recetario promueve la lengua totonaca

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la comunidad Linda Vista, en Tuxpan, Veracruz, la joven Adamaris Bautista García desarrolló a lo largo de un año y medio el volumen “Recetario bilingüe totonaco-español: Cocinando el sabor de Linda Vista”, el cual reúne 13 platillos tradicionales con la participación de mujeres, niñas, niños y personas mayores del lugar.

El proyecto, respaldo por el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMyC) Veracruz 2024, surgió ante la preocupación de que la lengua totonaca se pierde.

“Antes había unos cuarenta hablantes y ahora quedan apenas veinte. Mis abuelos la hablan, mis padres la entienden, pero ya no la usan y sentí la necesidad de hacer algo para que las nuevas generaciones no la olviden, dijo Bautista.

El recetario presenta instrucciones culinarias. Además, cada platillo está acompañado por relatos de las cocineras, los nombres de los ingredientes en lengua originaria, ilustraciones y un calendario agrícola local que da cuenta de la relación entre la alimentación y el territorio. Mole, pulacles, pintos, chamitles, chilposo y barbacoa de pollo son algunas de las recetas que integran esta publicación.

“Cada platillo guarda una historia. En las cocinas aprendimos a decir los nombres de los ingredientes en totonaco, a usar el metate, el molcajete y también a adaptar las técnicas a la vida actual. Es un libro que preserva no sólo el sabor, sino la historia y la identidad de las mujeres totonacas”, explicó.

También se involucró en el recetario la empresa Global Power Generation (GPG), de la que Bautista ha sido becaria durante siete años. Gracias al apoyo, ella contó con materiales didácticos para las actividades con niños y en la feria gastronómica celebrada el pasado mes de octubre, cuando se presentaron los primeros resultados del proyecto.

Bautista subrayó:

“Me gustaría que quien lea el recetario conozca la lengua totonaca, la vida de las mujeres que aún la preservan y el esfuerzo de una comunidad que, aunque pequeña y alejada de la ciudad, tiene una enorme riqueza cultural".

El “Recetario bilingüe totonaco-español: Cocinando el sabor de Linda Vista” está disponible en versión digital e impresa. Contó con la traducción de José López Tirso y de hablantes y cocineras tradicionales de la comunidad. Para conocer más sobre el trabajo de Adamaris Bautista puede consultar sus redes sociales. En Facebook: facebook.com/adamaris.bautista.583