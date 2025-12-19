Anulan condena de uno de los dos hombres declarados culpables de matar a Jay Jam Master de Run-DMC

ason Mizell de Run-DMC, Jam-Master Jay, posa con adolescentes reunidos en el Madison Square Garden de Nueva York, el 7 de octubre de 1986. . Foto: AP

NUEVA YORK (AP).- Este día, un juez anuló la condena de uno de los dos hombres declarados culpables del asesinato en 2002 de la estrella de Run-DMC, Jam Master Jay, al dictaminar que no había pruebas suficientes de que el hombre tuviera un motivo para matar a la luminaria del hip-hop.

La revocación, que se produjo cuando el juez confirmó la condena del otro hombre, marcó otro giro sorprendente y desconcertante en uno de los casos más elusivos del mundo del hip-hop. Esto obstaculizó a los investigadores durante casi dos décadas antes de que se realizaran dos arrestos en 2020, y las autoridades habían celebrado las condenas de 2024 como la justicia definitiva para uno de los pioneros del rap.

Casi dos años después del veredicto del jurado, la decisión provino del mismo juez federal de Brooklyn que presidió el juicio. En el fallo del viernes, la jueza federal de distrito LaShann DeArcy Hall absolvió a Karl Jordan Jr. de los cargos de asesinato.

Un testigo ocular testificó que vio a Jordan dispararle al DJ, su propio padrino, en su estudio de grabación de Queens el 30 de octubre de 2002. Pero los abogados de Jordan argumentaron que la evidencia no respaldaba las afirmaciones de los fiscales de que mató a Jam Master Jay, nacido Jason Mizell, como venganza por un fallido negocio de drogas.

“Estamos muy contentos por el Sr. Jordan y su familia de que se haya hecho justicia”, declaró uno de sus abogados, John Díaz, en un correo electrónico. Jordan aún no ha sido sentenciado por los cargos de asesinato, pero permanece en prisión a la espera de juicio por delitos de drogas desde hace muchos años.

Los fiscales dijeron que estaban revisando el fallo.

Por otra parte, el juez denegó la solicitud del coacusado Ronald Washington de absolución o un nuevo juicio. Una de sus abogadas, Susan Kellman, indicó que puede presentar nuevas apelaciones.

Mizell trabajó en los tocadiscos en Run-DMC mientras el grupo ayudaba al hip-hop a entrar en la corriente principal de la música pop en la década de 1980 con éxitos como "It's Tricky" y una nueva versión de "Walk This Way" de Aerosmith.