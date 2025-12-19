Destituyen a Miss Finlandia de su título tras ser acusada de racismo

Destituyen a Mis Finlandia de su título tras ser acusada de racismo. Foto: Redes sociales

HELSINKI, Finlandia (AP).- El gobierno de Finlandia enfrenta una fuerte presión y acusaciones de racismo por parte de varios países asiáticos luego de que su representante en el concurso Miss Universo 2025 fue vista tirando de las comisuras de sus ojos en una foto, y algunos políticos finlandeses publicaron sus propias fotos repitiendo el gesto.

Sarah Dzafce perdió su corona de Miss Finlandia la semana pasada después de que una foto suya, publicada en redes sociales, se hiciera viral a finales del mes pasado. La foto, y su pie de foto, que decía "comiendo con un chino", fue criticada por gobiernos y comentaristas de Finlandia y Asia como discriminación contra los asiáticos.

Dzafce, quien ganó Miss Finlandia en septiembre, declaró a los medios finlandeses que intentaba aliviar un dolor de cabeza. El Helsinki Times informó que una amiga había compartido la imagen privada y escrito el pie de foto sin su participación. Dzafce no respondió a la solicitud de comentarios de The Associated Press el jueves.

Dzafce publicó una disculpa en las redes sociales el 8 de diciembre y dijo que nunca fue su intención lastimar a nadie.

“El título de Miss Finlandia no es solo una corona para mí, sino también una responsabilidad. Una responsabilidad por cómo hablo, cómo actúo y cómo mis acciones pueden afectar a las personas”, escribió en finlandés.

Agregó: “Asumo la responsabilidad de mis acciones y aprenderé de esto”.

Días después, la Organización Miss Finlandia revocó su estatus de Miss Finlandia 2025, conocida como Miss Suomi en finlandés.

“Los acontecimientos de los últimos días han causado profundo dolor, decepción y preocupación tanto en Finlandia como a nivel internacional, lo cual es totalmente comprensible”, escribió la organización en redes sociales. “Lamentamos profundamente el daño que estos acontecimientos han causado, especialmente a la comunidad asiática, pero también a todos los afectados. El racismo es inaceptable en cualquier forma”.

La polémica se disparó cuando varios políticos finlandeses de extrema derecha apoyaron a Dzafce tras su derrota en la presidencia. Miembros del parlamento que forman parte de la coalición gobernante publicaron fotos suyas de ellos arrancándose la piel de los ojos.

El furor se ha extendido por toda Asia, lo que ha llevado al primer ministro finlandés, Petteri Orpo, a emitir una disculpa a varios países, incluidos Japón y Corea del Sur., a través de declaraciones en sus idiomas publicadas en las cuentas de redes sociales de la embajada de Finlandia.

“Estas publicaciones no reflejan los valores finlandeses de igualdad e inclusión”, afirmaba el comunicado de Orpo. “El racismo y la discriminación no tienen cabida en la sociedad finlandesa. Nuestro mensaje en Finlandia y a todos nuestros amigos en el extranjero es que el Gobierno se toma en serio el racismo y está comprometido a combatirlo. Finlandia siempre aspira a mejorar. Los políticos tienen la responsabilidad de servir de ejemplo en este sentido”.

El gobierno de Japón se ha puesto en contacto con la embajada de Finlandia en Tokio para expresar sus preocupaciones.

El secretario jefe del Gabinete, Minoru Kihara, principal portavoz del gobierno, dijo que Japón espera mantener una comunicación estrecha con Helsinki.

“Tengo entendido que el primer ministro finlandés emitió un comunicado expresando sus más sinceras disculpas por las recientes publicaciones insultantes en redes sociales de algunos parlamentarios”, declaró Kihara. “Como gobierno japonés, hemos transmitido a través de la embajada local nuestra preocupación por el caso y esperamos una respuesta adecuada”.

Finlandia es un importante destino turístico para los visitantes de Asia, y algunos usuarios de la plataforma social X han pedido un boicot a los viajes a Finlandia y a Finnair, la mayor aerolínea del país.

Päivyt Tallqvist, vicepresidente senior de comunicaciones de la aerolínea, dijo a la emisora ??finlandesa Yle que el escándalo ha afectado las operaciones internacionales de la compañía sin proporcionar detalles.