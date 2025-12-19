Sony compra una participación mayoritaria del cómic 'Peanuts' por 457 millones de dólares

El presidente de Sony Corp., Kenichiro Yoshida, habla durante la presentación de los personajes de Peanuts en una conferencia de prensa en la sede de la compañía el martes 22 de mayo de 2018 en Tokio.. Foto: AP/Eugene Hoshiko

(AP).- Sony compró una participación del 41% en el cómic de Charles M. Schulz “Peanuts” y sus personajes, incluidos Snoopy y Charlie Brown, de la canadiense WildBrain en un acuerdo de 457 millones de dólares, dijeron las dos compañías este día.

El acuerdo amplía la participación actual de Sony, del 39%, elevando su participación al 80%, según un comunicado conjunto. La familia Schulz seguirá siendo propietaria del 20% restante.

"Con esta participación adicional, estamos encantados de poder aumentar aún más el valor de la marca 'Peanuts' aprovechando la extensa red global y la experiencia colectiva del Grupo Sony", afirmó el presidente de Sony Music Entertainment, Shunsuke Muramatsu.

"Peanuts" se estrenó el 2 de octubre de 1950 en siete periódicos. Las peripecias del "pequeño cabezón" Charlie Brown y sus amigos, entre ellos Linus, Lucy, Peppermint Patty y su beagle Snoopy, se expandieron a más de 2 mil 600 periódicos, llegando a millones de lectores en 75 países.

La tira ofrece imágenes perdurables de cometas atrapadas en los árboles, Charlie Brown intentando patear un balón de fútbol, ??la mordaz Lucy dando consejos por cinco centavos y Snoopy emprendiendo ocasionales viajes de fantasía por los cielos. Frases como "manta de seguridad", "santo cielo" y "la felicidad es un cachorrito calentito" forman parte del vocabulario global. Schulz falleció en el año 2000.

Sony adquirió su primera participación en Peanuts Holdings LLC en 2018 de WildBrain Ltd., con sede en Toronto. En la transacción del viernes, las divisiones de música y cine de Sony firmaron un "acuerdo definitivo" con WildBrain para comprar su participación restante por 630 millones de dólares canadienses (457 millones de dólares).

Los derechos de la marca “Peanuts” y la gestión de su negocio están a cargo de una subsidiaria de propiedad absoluta de Peanuts Holdings.

WildBrain también posee otras franquicias de entretenimiento infantil, incluidas Strawberry Shortcake y Teletubbies.