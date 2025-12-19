Visitar la Fontana de Trevi en Roma dejará de ser gratis y costará 2 euros a partir de febrero. Foto: AP/Andrew Medichini

ROMA (AP).- Los turistas que visiten la Fuente de Trevi ahora pagarán más que simplemente el legendario lanzamiento de moneda por encima del hombro para obtener la selfie fotografiable en Instagram frente a una de las obras hidráulicas más famosas del mundo.

A partir del 1 de febrero, la ciudad de Roma aplicará una tarifa de 2 euros a los turistas que deseen acercarse a la fuente que se hizo famosa gracias a "La Dolce Vita" de Federico Fellini durante el horario de máxima audiencia. La vista para quienes admiren la obra maestra del Barroco tardío desde la plaza superior sigue siendo gratuita.

La tasa turística anunciada este día forma parte de los esfuerzos de la Ciudad Eterna para gestionar el flujo turístico en una zona particularmente congestionada, mejorar la experiencia y compensar los costes de mantenimiento que supone la preservación de todo el patrimonio cultural de Roma. Las autoridades estiman que podría generar 6.5 millones de euros (7.6 millones de dólares) adicionales al año.

La tarifa, que ha sido discutida y debatida durante más de un año, sigue un sistema de venta de entradas similar al del monumento Panteón de Roma y al impuesto más complicado para los excursionistas turísticos que la ciudad de la laguna de Venecia impuso el año pasado en un intento de aliviar el turismo excesivo y hacer la ciudad más habitable para los residentes.

En estos casos, los residentes de la ciudad han quedado exentos del pago de tasas. Lo mismo ocurre en Trevi, donde se está implementando el impuesto turístico y la nueva tarifa de 5 euros (casi 6 dólares) para las entradas turísticas de algunos museos de la ciudad, junto con un plan para ampliar el número de museos gratuitos para los residentes romanos registrados.

“Creemos que la cultura es un derecho fundamental de la ciudadanía”, declaró el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, en rueda de prensa. “Nos parece justo y positivo que los ciudadanos de Roma puedan disfrutar de nuestros museos de forma gratuita”.

Al mismo tiempo, dijo, la tarifa turística de 2 euros (2,35 dólares) de la fuente de Trevi es una cantidad mínima que no debería desanimar a los visitantes, sino que permitiría una visita más organizada. La ciudad decidió imponerla tras observar los resultados positivos de un experimento de un año para escalonar y limitar el número de visitantes que pueden llegar al borde frontal de la fuente mediante filas y un camino de entrada y salida.

En lo que va de año, alrededor de 9 millones de personas han hecho fila para acceder a esta visita de cerca, y algunos días han llegado a pasar hasta 70 mil, según Gualtieri. Este sistema ahora es permanente, de 9:00 a 21:00 horas y la tarifa la deben pagar los no residentes. Los visitantes pueden pagar por adelantado en línea, mientras esperan en la fila o comprando entradas en los puntos turísticos de la ciudad. Después del anochecer, el acceso es abierto y gratuito.

El Papa Urbano VIII encargó inicialmente la fuente en 1640. En 1730, el Papa Clemente XII retomó el proyecto y la fuente actual corresponde a los diseños originales del arquitecto romano Nicola Salvi.

La imponente fuente presenta al dios Titán flanqueada por cascadas que caen desde las rocas de travertino hasta una piscina turquesa poco profunda, donde Marcello Mastroianni y Anita Ekberg se dieron su famoso chapuzón nocturno en "La Dolce Vita".

Aunque hoy en día está prohibido bañarse, cuenta la leyenda que quienes lancen una moneda por encima del hombro y pidan un deseo regresarán a Roma.