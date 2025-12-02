Cristina Rivera Garza presenta en la FIL de Guadalajara colección de infraensayos

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Lo roto precede a lo entero es el título que Cristina Rivera Garza, escritora y Premio Pulitzer, presentará en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara mañana 3 de diciembre. El libro es un compendio de 125 “infraensayos” editado por El Colegio Nacional (El ColNal), que indaga a través de la palabra en ideas, acontecimientos, reseñas y el proceso creativo vinculado a la escritura.

A decir de Alejandro Atienza, director de Publicaciones de El ColNal, se trata de una compilación de textos provenientes del blog de Rivera Garza (“No hay tal lugar”), a propuesta de la misma autora como colegiada, cuyo origen es un libro publicado en 2021 en Houston, Texas (EU), que jamás llegó a México.

El libro de portada roja y 300 páginas presenta una colección de indagaciones con diversas extensiones, tanto aforísticas de una sola línea hasta amplias reseñas a partir de la literatura o un hecho personal.

El Colegio Nacional. Foto: Facebook.

Lo roto precede a lo entero ya se puede adquirir tanto en el puesto de El ColNal en la FIL Guadalajara en estos días, como desde este 1 de diciembre en la librería de El Colegio (situada en Donceles 104, en el Centro Histórico de esta ciudad), y en breve en todas las librerías del país.

Atienza, el editor y titular editorial de El Colegio, quien también acompañará a Rivera Garza en la presentación de la FIL junto a la escritora e investigadora Irmgard Emmelhainz, explica a Proceso sobre la “geografía” del volumen:

“En este libro se hace un recorrido de lo ordinario vinculado a la escritura, el cuerpo que escribe, la tipografía, el espacio de la página, la inspiración o falta de ésta, de lo fronterizo, diría que son pulsos de lo ordinario que agitan, sacuden o que le arrojan una reflexión o pensamiento desde la visión de Cristina.

“La labor que hicimos fue un trabajo de revisión de texto, pues algunos venían en inglés y se tradujeron. Cristina juega con la lengua, pasa del inglés al español, entonces se tuvieron que traducir, aunque algunos se mantuvieron intencionalmente en inglés a petición de ella; otros se tradujeron con ayuda de Mariana Azahua, escritora mexicana muy reconocida también, y muy activa. Ella hizo la traducción de varios de los ensayos”.

Muestra del recorrido que menciona Atienza sobre la Pulitzer, de quien recientemente se montó en España El invencible verano de Liliana con críticas diversas, es el ensayo número 18 del libro, titulado “Los lutos del yo”, que dice:

“Todo escrito personal –el diario, la bitácora, la autobiografía– no es más que un prolongado luto por esa versionando del yo que, una vez escrita, yace sin vida dentro del alfabeto.

“La confesionalidad que se quiere íntima (viva en su propia intimidad) deja de serlo en el momento que toca el lenguaje, el más social de nuestros lugares de encuentro: de ahí el duelo.

“El yo escrito es un réquiem.

“Mi blogspot es, en realidad, mi funeral”.

El aquí y el ahora

Atienza relató que en Lo roto precede a lo entero el lector encontrará a una Rivera Garza desde la escritura íntima, del pensamiento, y la inspiración:

“Es una obra que oxigena, inquieta, inspira, y da comezón, en el sentido de buscar algo más, de llevarte a querer leer más. Me parece una lectura interesante que va más allá de dirigirse solo al escritor, es para todo aquel que se enfrenta a un texto, y para el que busca el placer de la lectura.

“Leer requiere la actuación de un cuerpo sobre un material, y es muy bonito cómo Cristina lo aterriza en el aquí y el ahora con el gesto de la escritura”.

Un elemento a destacar es el diseño del libro, desde la portada roja con figuras asimétricas, algunas relativas a la naturaleza, en el interior alguna fotografía y otros elementos muy compactos que acompañan a cada ensayo, sobre lo cual puntualiza Atienza:

“Tuvimos la libertad, Alejandra Guerrero como diseñadora de El ColNal y yo como editor, de pensar en un artefacto editorial en comunión con la escritora de Rivera Garza, así que invité a tres artistas, Silvia Gruner, Andrea Martínez y Josef Koudelka, para que sus trabajos dialogaran con los ensayos de Cristina. Pero no es un libro ilustrado, la idea es que el lector se encuentre con elementos muy específicos que dialogan con el trabajo de Cristina”.

Diálogo entre texto e ilustración

Otro componente a resaltar es el juego con la ‘caja tipográfica’ en las páginas, pues usualmente el texto inicia con el margen superior, sin embargo aquí el inicio es en el margen inferior. Muestra de esto es el ensayo 32 titulado “Máscara perfecta”, al que en realidad le sigue sólo una línea, y ésta se encuentra hasta abajo de la hoja.

El libro se presentará el miércoles 3 de diciembre, a las 17 horas, en el Salón 4 de la Expo Guadalajara de la FIL, y forma parte del programa de El Colegio en la feria, que incluye siete novedades editoriales, una mesa redonda y una firma de libros, contando también con la aparición de otros colegiados, como Concepción Company Company, Susana Lizano, Christopher Domínguez Michael, Alejandro Frank y Felipe Leal.

La segunda actividad en torno a Lo roto precede a lo entero es una firma de autógrafos que se realizará el 17 de diciembre, de 17 a 20 horas, en las instalaciones de El Colegio, en donde se prevé repartir ponche.

Entre ambas actividades y para finalizar las actividades libreras del instituto, el director de publicaciones recordó que este 9 de diciembre se realizará el 9º Gran Remate de Libros de El Colegio Nacional, que bajo el lema “Necio el que no lee” (en alusión al verso de Sor Juana Inés de la Cruz “hombres necios que acusáis a la mujer sin razón...”) se pondrá el fondo editorial con hasta 50% de descuento, con excepción de novedades:

“Sacaremos todos nuestros libros, y es un gran momento para hacerse de títulos importantes, joyas, porque hay libros icónicos de El Colegio que se van agotando y luego ya no se consiguen, porque no siempre tenemos el presupuesto para reeditarlos de manera inmediata, los lectores han acogido muy bien esta actividad, y es una de las favoritas de fin de año”.