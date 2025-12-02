Dua Lipa canta “Bésame mucho” en su primera fecha en México del Radical Optimism Tour (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Dua Lipa ha hecho gala del español que ya domina a lo largo de su gira por Latinoamérica, ha interpretado distintos covers según el país que pisa, y en su primera fecha en México sorprendió con “Bésame mucho”, de Consuelito Velásquez, pero ¿qué esperar para las dos fechas restantes? los fans ya hablan de algunos temas.

Las redes sociales destacaron desde la madrugada de este martes el tema ‘Bésame mucho’ en voz de Dua Lipa, tema que eligió para conectar con los mexicanos en la primera de tres fechas en nuestro país –la segunda será este martes 2 y luego el viernes 5 de diciembre–, como parte de su “Radical Optimism Tour”, la segunda gira más importante de su carrera luego de “Future Nostalgia” en 2022.

Dua Lipa sorprendió al público mexicano cantando "Bésame mucho" versión Luis Miguel en su primer presentación en México.



CC: sodiumbicarbonat en TT

En una primera noche en la que se comunicó en varios momentos en español, la kosovo-británica aseveró:

“Estar aquí esta noche es la cereza del pastel, y la única manera en la que quería cerrar este tour. Muchas, muchas gracias por hacerme sentir en casa. Siento una conexión muy, muy profunda con este país y su hermosa gente, siempre voy a volver. He soñado con esta noche desde que inicié el tour y cómo se iba a sentir estar de vuelta aquí. Me siento muy agradecida. No dejo de pensar en todos los momentos increíbles que he vivido aquí. ¡Gracias por su amor y su apoyo!”.

Dua lipa a los fans de México:"Siento una conexión muy profunda con este país y su hermosa gente, siempre voy a volver"

Los temas de esta gira van desde los ya clásicos de Lipa como "New Rule Rules", "“Break my heart”, “Dont start now”, "Love again", "Levitatin" y "One kiss", "Houdini", "Hallucinate", "Physical", "Falling forever", "Training season", "End of an era", "These walls", "Anything for love", “Dance the night” (del soundtrack de la cinta Barbie) y extras como "I wanna dance with somebbody", cover de la aclamada Whitney Houston.

Todo lo anterior es una probada para tour del programa de conciertos del “Live from the Royal Albert Hall” que se puede ver en Youtube –desde la sala de cualquier casa y sin estruendos– y escuchar en Spotify.

Respecto a los posibles temas que la artista pudiera interpretar para este 2 y 5 de diciembre los fans ya tienen algunas expectativas del repertorio contemporáneo de canciones en México, desde “Querida” y “Amor eterno” de Juan Gabriel, a “Eres” de Café Tacvba”, “Rayando el sol” de Maná, “Hasta la raíz” de Natalia Lafourcade, “Kumbala” de La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, y hasta “El Rey” de José Alfredo Jiménez”.

En todo caso, los seguidores de Lipa se decantan por Juan Gabriel, quien más allá de su reciente recolocación en el gusto de los jóvenes tras la salida del documental “Debo, puedo y quiero”, sus temas se han vuelto un clásico en la memoria popular de México.

Durante su paso por Latinoamérica la artista ha elegido canciones poderosas que han traspasado fronteras, como “De música ligera” de Soda Stereo, clave del repertorio de rock en español, y “Tu misterioso alguien” de Miranda.

En Chile sorprendió con “Tu falta de querer”, de Mon Laferte, y “El duelo”, de La Ley; mientras que en Colombia eligió por “Antología”, emblemática canción de Shakira.

Según Associated Press es impreciso conocer cuál es la canción elegida por la artista hasta unas horas previas y entre su equipo de producción. Hoy toca turno de la segunda fecha del “Radical Optimism Tour”.