Otro cambio de sede de Music Vibe, el Knotfest 2025 se muda al Fray Nano. Foto: Musice Vibe

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El festival de rock y metal Knotfest que anunció su regreso a la escena musical con Marilyn Manson como estelar; se efectuará este 6 de diciembre, pero con un cambio: de la Explanada del Estadio Banorte (antes Azteca) al Estadio Fray Nano.

La promotora Music Vibe dio a conocer el movimiento, ello luego de haberse cambiado de un día para otro la sede de la gira-festival ‘Looserville’ de Limp Bizkit el sábado 29 de noviembre, aludiendo entonces una petición de las autoridades ante trabajos alrededor del Estadio Azteca, derivado del proceso de rehabilitación del lugar de cara al Mundial 2026.

El movimiento del Knotfest –que también presentará a Falling in Reverse, Salughter to Prevail, Shinedown, Hanabie, While She Sleeps y Fit or an Autopsy– se anunció hoy mediante un comunicado de la promotora en sus redes sociales, en donde se lee que los dos escenarios gemelos que se tenían en mapas para el Banorte se replicarán en el Fray Nano.

“Tras los ajustes de ubicación realizados el fin de semana pasado para el concierto de Limp Bizkit, y después de una mesa de trabajo con las autoridades correspondientes, hemos decidido aplicar la misma logística para Knotfest México 2025, con el objetivo de garantizar un acceso más ágil, seguro y funcional para todos los asistentes.

“El Estadio Fray Nano ofrece una ubicación accesible, diversas rutas de llegada y conexión directa con el transporte público, lo que permitirá un ingreso más fluido y sin contratiempos, este se encuentra ubicado a un costado de Metro Mixihuca y Velódromo”, señala la promotora.

Respecto a la producción original del festival detalló que los 700 metros cuadrados de los dos escenarios gemelos, las 200 toneladas de equipo, más las 120 cajas de audio (que usualmente se colocan en torres a los costados del escenario y en medio de las explanadas), también se incluirán en el Fray Nano.

Además, se afirma que todos los boletos adquiridos previamente son válidos sin necesidad de cambios, al igual que las zonas (VIP, General A y B), ello con un añadido: espacio en gradas.

De estas la recomendación es la “Grada Izquierda” –denominada “Jardín”–, pues las dos siguientes tienen vistas limitadas debido al centro de controles de la producción que se ubica al centro del ‘diamante’ del estadio de beisbol, según se pudo ver en el show de Limp Bizkit.

El “Knotfest” regresa tras seis años de ausencia, esto después del incidente de 2019 que culminó con vallas derribadas (entre una sección general y preferente) por parte de asistentes, y la cancelación de los estelares Evanescence y Slipknot “por motivos de seguridad”, lo que desató furia del público culminando la noche con instrumentos del escenario principal en fuego. En aquella oportunidad, el festival se realizó en el Deportivo Oceanía, en la Ciudad de México.

La imagen de ese entonces de la batería de Evanescence ardiendo por parte de Proceso fue una de las más visitas en torno a ese momento en redes sociales.

Tras eso el nombre del festival despareció de la escena musical hasta ahora rescatado por la promotora Music Vibe, que ahora se encuentra al frente del Knotfest.