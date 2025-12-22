En vísperas de Navidad conciertos, pastorela y actividades culturales en el Zócalo capitalino

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Como parte de la programación "Luces de Invierno" de la Secretaría de Cultura capitalina, en vísperas de Navidad se presentan distintos eventos: desde los conciertos de Carolina Ross, Los Cardenales de Nuevo León, Sonido Barrio Norte, Los Askis, Mosaico Sonidero, hasta una pastorela a cargo de la Compañía de Danza Nieves Paniagua, y un acto de títere para niños.

Tal y como se informó previamente, el festival concentra 600 actividades culturales gratuitas entre el 20 de diciembre de 2025 y el 4 de enero de 2026 en 16 espacios públicos de la capital, y esta semana hay amplia cartelera en la Plaza Mayor.

El zócalo capitalino que en estos días luce tres árboles monumentales iluminados con nochebuenas provenientes del ‘Suelo de Conservación’, 14 esculturas lumínicas inspiradas en motivos navideños, el Túnel de Luz más grande de México, así como un Nacimiento Monumental, recibe este lunes música en el escenario principal.

A partir de las 19 horas y hasta cerca de la medianoche, se escuchará a Carolina Ross, seguida por Los Cardenales de Nuevo León (una de las agrupaciones más esperadas en la programación), en una noche que será rematada por Sonido Barrio Norte.

El martes 23 de diciembre tocará el turno de “Cuentos y sones” desde las 15 horas del día en el ‘Foro Navideño’, seguido de presentaciones musicales a cargo de Coro Stacatto, Malaria Dancing Club, Paz Quintana y La Coreañera, para después pasar al escenario principal que tendrá a las 20 horas a Los Askis (otro de los esperados en materia musical), y más tarde a Mosaico Sonidero.

El día 24, también desde las 14:30 horas habrá actividad con Elena Duran, Arz Noctis Anima Ensamble, y Val Hozu; y a las 15:20 horas la pastorela “Todos a Belén” a cargo de la Compañía Nacional de Danza Folklórica de Nieves Paniagua, para culminar con el Ensamble de Arpas “Musas”.

El día de la ‘Natividad’, el 25 de diciembre el programa priorizará a los más pequeños con la presentación a las 16 horas de “Jack Distortion”, un títere rockero, pero de alma y letras vibrantes que suele llevar a correr y brincar a chicos y grandes. A las 17 horas llegará “Ecos Tropicales”, una hora después la música de Los Mulatos de Pepe Arévalo, al que le seguirá la Danzonera Isora Club, y al terminar la Danzonera Urban.

Tras ello se interrumpen momentáneamente los conciertos en el zócalo capitalino como parte de “Luces de invierno”, para reanudar la semana de Fin de Año 2025 que cerrará el año con la “Fiesta Electrónica más Grande del Mundo” la noche del 31 de diciembre en Paseo de la Reforma.