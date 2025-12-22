La “Casa Márquez del Apartado”, nueva tienda Fonart, y la visión reducida de la cultura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Cultura federal inauguró una nueva tienda del Fondo Nacional para las Artes (Fonart) en la casona “Márquez del Apartado”, frente al Templo Mayor, en el Centro Histórico de esta ciudad, como parte de la política de cultura popular y el programa “Cultura Comunitaria” que los especialistas han señalado de “reducida” respecto a las necesidades del sector en el país.

Aunque se esperaba la inauguración para el primer trimestre de 2026 –según declaraciones previas de la misma secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza–, finalmente se abrió la tienda como parte de un “relanzamiento” de los establecimientos Fonart. Se trata de la cuarta en la capital, y la sexta a nivel nacional.

Ese nuevo espacio situado en el edificio o neoclásico de República de Argentina número 12, esquina con Donceles, frente al Templo Mayor, es el de mayor tamaño de los establecimientos del fondo y ofrece productos de 12 ramas artesanales, desde la alfarería y cerámica, hasta la textilería, el vidrio, la madera, entre otros.

La tienda solo se equipara en espacio al local del Complejo Cultural Los Pinos, que hasta antes de la Casa Márquez del Apartado, se consideraba la más grande.

Curiel de Icaza fue quien presidió la inauguración junto a Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo; Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, y Sonya Santos Garzala titular de Fonart, en compañía de los maestros artesanos Victorina López Hilario, Dirina Ángel, Edmunda Romero, Pedro Hernández y Julio César Cuevas.

Ahí aseguró que “cuando el Estado abre un espacio así, no es solo de un sitio de venta, sino de una política pública que crea condiciones de respeto y más justas para quienes producen con sus manos y con su historia”.

“Habla de una política integral que hemos anunciado con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la que el patrimonio vivo y las artesanas y los artesanos son eje principal”.

Lo anterior además de hacer alusión a un “mercado justo” en materia de artesanía certificada para evitar piratería e impulsar la economía de comunidades creadoras.

Sin embargo, hay que recordar que los especialistas en el sector cultural también han señalado visiones reducidas en la ‘era 4T’, como es el caso del abogado Luis Cacho, quien afirmó a Proceso que lo relacionado con el programa “Cultura Comunitaria”, que a su decir no funcionó el sexenio pasado, sigue sin hacerlo, y en alusión a la última pasarela del programa “Original” que se trata de una plataforma que solo beneficia a unos cuántos:

“Se organizan pasarelas, expo-ventas, por lo general en Los Pinos y otras ciudades, como en Tijuana y Mérida, pero no se le ve un beneficio para los miles de artesanos y comunidades que existen en el país y se dedican a la artesanía y el diseño, porque son unos cuantos los que benefician. Muchos (artesanos) se repiten año con año sin beneficiar al resto. Es un proyecto que se pretende vistoso, que con ello se fomenta la artesanía pero en realidad no se fomenta nada, solo a unos cuantos, se les da una plataforma para vender sus productos, pero olvidan al resto.

“El área que debe hacerlo (Fonart) no lo hace, y cada vez tiene menos recursos, esa es el área que debería de atenderlos a través de los mecanismos que tuvo. El Fonart sí realizaba acciones en beneficio común por regiones, localidades y estados, así llegaba al país, y no solo a unos cuántos”.

La nueva Tienda Fonart en la Casa de Marqués del Apartado (República de Argentina 12, esquina con Donceles, frente al Templo Mayor) es el tercer establecimiento que se inaugura en lo que va del año, después de sedes en Tulum (Quintana Roo), y Tijuana (Baja California), en una ruta de trabajo de la SC que prevé activar más establecimientos para 2026.