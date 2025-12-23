Kavinsky, Mariana Bo y 3BallMty en la programación electrónica para la fiesta de Fin de Año de CDMX. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el título de “La fiesta más grande del mundo”, la Secretaría de Cultura capitalina anunció el programa internacional que incluirá en masivo concierto gratuito a: MGMT DJ Set, ARCA DJ Set, KAVINSKY, Mariana Bo, 3BALLMTY, VEL, Ramiro Puente y Jehnny Beth, como los artistas que despedirán el año en Reforma.

El evento que forma parte del programa ‘Luces de Invierno’ se realizará el 31 de diciembre, a las 18:00 horas, frente al Ángel de la Independencia en Avenida Reforma, dando la bienvenida al 2026 con un conteo regresivo para prolongar el espectáculo hasta las 02:00 horas del 1 de enero de 2026.

El escenario al aire libre para celebrar el ‘Fin de Año’ se ha vuelto una constante en la capital mexicana en los últimos años, y este último día de 2025 reunirá a figuras nacionales e internacionales de la escena electrónica con propuestas sonoras diversas que van del electro-pop, el techno, el synthwave y fusión con sonidos urbanos y fusiones contemporáneas.

En el caso de los estadunidenses MGMT DJ Set, son referentes del indie-electrónico global. Conformado por Andrew VanWyngarden y Ben Goldwasser, interpretarán ‘himnos generacionales’ y una selección entre el dance, el electro-pop y la vanguardia alternativa con el pulso de la modernidad.

La productora, DJ y artista de vanguardia, Arca, origunda de Venezuela, es una de las figuras más disruptivas y visionarias de la cultura contemporánea. Sus sets son experiencias inmersivas, intensas y desafían las estructuras convencionales, explorando nuevas formas de expresión y libertad a través del sonido.

El francés Kavinsky, ícono indiscutible del synthwave y la estética retro-futurista, se le considera ‘arquitecto de sonidos’ inspirados en el cine de los años 80 y la cultura de los sintetizadores al tiempo de ser reconocido por su capacidad para crear atmósferas nocturnas cargadas de energía cinemática, de ahí que se espere transforme a Avenida Reforma en un paisaje de neón, impulsado por ritmos hipnóticos que han marcado la historia reciente de la música electrónica.

Mariana BO es DJ, productora y violinista, quien fusiona la formación clásica con la potencia de la electrónica moderna. Clasificada entre las mejores del mundo por la crítica especializada, su espectáculo integra la ejecución del violín en vivo con géneros como el electro house y el big room.

Los pioneros del movimiento Tribal-Guarachero, 3BallMTY, ganadores del Latin Grammy, marcaron un hito en la música electrónica nacional al llevar los sonidos del regional a las pistas de baile de todo el mundo, con una propuesta que a la fecha conecta el pulso electrónico con ritmos populares y folclóricos.

VEL, consolidada como una de las mentes más innovadoras del techno actual, representa a la vanguardia de la escena europea. De origen francés con una técnica impecable, sus presentaciones son una exploración de ritmos percusivos y estructuras mentales.

Ramiro Puente es pionero y un exponente clave del ‘trance’ y el ‘Progressive House’ en México, cuyo sonido ha evolucionado hacia un Techno y Tech-House sofisticado y rítmico, manteniendo siempre la maestría técnica que lo posiciona como un referente indiscutible para las nuevas generaciones.

Cantante, compositora y líder de la banda Savages, la francesa Jenny Beth traslada su carisma a la cabina con un DJ set potente y visceral. Su propuesta se mueve entre el postpunk, el industrial y el techno oscuro, construyendo atmósferas de alta intensidad emocional.

