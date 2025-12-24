Cultura de Guerrero se disculpa por acto a Rubén Figueroa; comunidad cultural la rechaza

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con una misiva pública dirigida a las víctimas de la Guerra Sucia y sus familias, comunidades culturales, pueblos originarios, afrodescendientes, y al pueblo de Guerrero, la Secretaria de Cultura de Guerrero, Aída Martínez Rebolledo, pidió disculpas por el acto cívico a Rubén Figueroa Figueroa, artífice de la Guerra Sucia y responsable del asesinato del luchador social Lucio Cabañas, sin embargo el gremio cultural desconoció el hecho y sostiene su postura de destitución a la funcionaria.

Se lee en la carta de Martínez Rebolledo –casi dos meses después del homenaje por el 117 aniversario del natalicio de Figueroa–, tras aludir que la ceremonia estaba marcada en el calendario cívico:

“Me dirijo a ustedes no solo como titular de la Secretaría de Cultura, sino como una ciudadana consciente de la deuda histórica que tenemos con nuestro pueblo. Desde la reflexión profunda y la autocrítica ofrezco una disculpa pública, sincera y sin matices, pues ninguna Ley ni reglamento puede estar por encima de la dignidad humana y el dolor de las víctimas.

“Reconozco que el reciente acto cívico en torno a la figura del exgobernador Rubén Figueroa Figueroa constituyó un error y un agravio directo a la memoria histórica de Guerrero. Haber realizado el evento público de carácter cívico a quien representó la represión como actuar, es re-victimizar a quienes sufrieron sus consecuencias y contradice los principios de verdad y justicia”.

Tras lo anterior, Martínez Rebolledo enumeró cuatro puntos, en los que reiteró disculpas al tiempo de comprometerse a realizar una revisión y actualización del calendario cívico.

La titular de cultura de Guerrero afirmó al final de la carta ser una “mujer de convicciones férreas, de trabajo y lucha constante”.

Sin embargo, las ‘Comunidades Culturales del Estado de Guerrero’ en las que se agruparon artistas, promotores, colectivos, agrupaciones y frentes, efectuando diversas actividades entre noviembre y diciembre a la par de protestas pacíficas para defender lo que consideran “la memoria histórica de Guerrero, pues sin memoria no hay cultura”, desconocieron la disculpa y emitieron una carta con firma que incluye a 570 personalidades del gremio.

Como expusieron a Proceso previamente, tuvieron una reunión los primeros días de este mes con Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político del gobierno estatal, en donde expusieron dos asuntos:

1. La destitución inmediata de Aída Melina Martínez Rebolledo, actual secretaria de Cultura de Guerrero.

2. Disculpa pública inmediata por parte del Gobierno del Estado de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado Pineda como gobernadora.

A decir de las comunidades culturales, la disculpa ha llegado tarde, pues como solicitaron desde un inicio tendría que venir desde la gobernadora y no de la secretaria de Cultura, a quien señalan de manejar opacidad en el programa de Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) 2025, entre otros elementos por los que no la consideran adecuada como funcionaria pública.