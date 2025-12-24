“Nueva Ola Francesa”, inspirada en la ópera prima de Jean-Luc Godard, revive la libertad creativa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El estadunidense Richard Linklater, uno de los primeros y más exitosos directores en emerger durante la década de los noventa en el firmamento del cine independiente, rinde un homenaje en su reciente largometraje “Nueva Ola Francesa” (Francia, 2025) al movimiento fílmico francés que surgió a finales de la década de 1950.

La cinta, reconocida por “Time” como la Mejor Película del 2025 y recientemente nominada al Globo de Oro a mejor Película de Comedia o Musical, se encuentra en la cartelera mexicana. Su premiere fue en la competencia del Festival de Cannes pasado y ha efectuado un destacado recorrido por los festivales de cine más importantes, incluidos Toronto, Nueva York y Londres.

La cinta se ubica en París del año 1959. Ahí, Jean-Luc Godard, joven y obstinado, se propone filmar su primera película y, sin saberlo, encenderá una auténtica revolución del quehacer, el lenguaje y el pensamiento cinematográfico. Entre la falta de recursos, las tensiones del rodaje y la incredulidad de los productores, él y su equipo dan vida a “Sin aliento” (1960), obra emblemática del cine mundial nacida de la urgencia y la libertad, y que entonces protagonizó Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg, Daniel Boulanger y Jean-Pierre Melville.

Especial

“Nueva Ola Francesa” es una comedia delirante sobre ese proceso, la pasión y la desobediencia creativa, y Linklater destaca la visión de Godard y su forma única de hacer del cine un acto de reflexión, riesgo, juego y vida. Guillaume Marbeck es quien recrea a Godard, Zoey Deutch es Jean Seberg y Aubry Dullin es Jean-Paul Belmondo.

Es un filme en blanco y negro y se ve cómo Godard sin guión, pero con muchos apuntes, inicia su filmación y a todos los del equipo técnico poco a poco los va convenciendo de su estilo de rodar. Aparecen protagonizados personalidades como Jacques Denny, Jacques Doniol, Pierre Kast, André Labarthe, Blanche Montel, Clude Muriac, Marilù Parolini,Alain Resnais, Roberto Rossellini, Jean Rouch, Jacques Rozier, Georges Sadoul y Agnès Varda, entre otros.

Así, Linklater recuerda ese movimiento francés que no sólo transformó el lenguaje audiovisual, sino también al propio arte de filmar: a sus leyendas, a los jóvenes directores y a todos aquellos que alguna vez han soñado con hacer cine.

La película “Nueva Ola Francesa” impresiona al ver a tanta leyenda con pasión y amor por el séptimo arte.