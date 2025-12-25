“Valor sentimental”, del noruego Joachim Trier, se estrena este jueves 25

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La nueva película del director noruego Joachim Trier “Valor sentimental” se estrena hoy en los cines de México. Es un drama-comedia sobre la exploración familiar, los recuerdos y el poder reconciliador del arte.

Trier (Copenhague, 1974) es conocido internacionalmente por los filmes “La peor persona del mundo”. Y “Valor sentimental” se proyectó mundialmente en el pasado Festival de Cine de Cannes, donde obtuvo el Grand Prix, lo que consolidó la reputación de Trier como una de las voces más distintivas del cine contemporáneo.

La también noruega Renate Reinsve interpreta a Nora, una exitosa actriz de teatro que, junto con su hermana Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas), se reencuentra con su distanciado padre, Gustav Borg (Arellan Skarsgård), un antiguo director de cine de renombre que planea un regreso a lo grande con un guion basado en su familia. Cuando Gustav le ofrece a Nora el papel principal, ella lo rechaza de inmediato, por lo que centra su atención en Rachel Kemp (Elle Fanning), una joven y entusiasta estrella de Hollywood lista para su gran éxito. Con estas tensas dinámicas familiares ahora aún más complejas, Nora, Agnes y Gustav se ven obligados a afrontar sus difíciles pasados.

La película, adquirida por Mubi, es una coproducción noruega, francesa, alemana, danesa y sueca, cuyos co-productores son Nathanael Karmitz de MK Productions y Juliette Schrameck de Lumen Production, en Francia; Janine Jackowski y Jonas Dornbach de Komplizen Film, en Alemania; Sisse Graum Jørgensen de Zentropa, de Dinamarca y Lizette Jonjic de Zentropa Sweden, así como Film i Väst, Oslo Filmfond y Mediefondet Zefyr.

La cinta también cuenta con el respaldo de BBC Film en Gran Bretaña, con Eva Yates como productora ejecutiva. Además de Alas Film y Storyline. Según el sitio web recopilador de reseñas Rotten Tomatoes, el 97% de las 125 reseñas de los críticos son positivas, con una calificación promedio de 8.8 a 10.

En su juventud, Trier era un skateboarder (patinador) de cierto nivel y empezó a rodar y producir sus propios videos de demostración. Su pasión por el cine le llevó a realizar los estudios en el European Film College en Ebeltoft en 1995 y 1996 y siguió esa formación en el National Film & Televisión School de Gran Bretaña.

Sus cintas se centran principalmente en la memoria y la identidad, que considera tópicos esenciales en el cine. “Valor sentimental” en un guion que el cineasta escribió con Eskil Vogt y la historia es interesante por cómo planea los traumas en la infancia.