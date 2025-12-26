Estos son los museos del INBAL y zonas arqueológicas abiertas en este periodo vacacional

Pieza de la exposición de "Nacimientos" en el Museo del Carmen. Foto: Museo del Carmen

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Durante el presente periodo vacacional decembrino hay 18 recintos de la Red de Museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), y 180 zonas arqueológicas que mantienen las puertas abiertas de manera regular.

La Secretaría de Cultura federal recordó los recintos y espacios que se encuentran abiertos en el actual periodo vacacional.

Entre estos están los 18 recintos de la Red de Museos del INBAL que presentan importantes exhibiciones. Como muestra –y parte de la temporada navideña– los museos de El Carmen y el Nacional de Culturas Populares cuentan con exhibiciones enfocadas en la tradición de los “Nacimientos” con entradas gratuitas al público.

En el caso de El Carmen presenta la “XXIX edición del Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos”, que se pueden visitar en horarios de martes a domingo a de 10:00 a 17:00 horas.

Por otra parte, la expo “Gilberto Aceves Navarro. Volverse una línea” se encuentra en el Museo de Arte Moderno (MAM) y plantea un acercamiento al quehacer del gran exponente del expresionismo abstracto en México.

Mientras que la exhibición “Grabadoras de historias: mujeres en la gráfica de los pueblos de México”, que se ubica en el Museo Nacional de la Estampa, es un hito en la museografía en nuestro país, ya que utiliza todas las salas del recinto para presentar obra de más de 140 artistas provenientes de pueblos originarios y afrodescendientes de once regiones de México.

Asimismo, el Museo Nacional de Arte cuenta con la muestra “Circo. Fascinación popular ¡Primera llamada!”, que aborda la historia de las artes circenses en nuestro país y las diversas representaciones que se plasmaron en el arte moderno como reflejo de un mundo que trascendía la realidad.

Como parte de la temporada festiva, los finalistas de la primera edición del programa de la SC “México Canta por la Paz y Contra las Adicciones” se presentarán en el zócalo capitalino en concierto este sábado 27 de diciembre a las 18:00 horas, en el marco del Festival Luces de Invierno.

Las y los finalistas de @MexicoCanta_ por la Paz y contra las Adicciones, representantes de la nueva música mexicana, se presentarán en el Festival Luces de Invierno, en el Zócalo de la Ciudad de México.



Sábado 27 de de diciembre de 2025 | 18 h | Entrada libre pic.twitter.com/7GpXHANJuT — Secretaría de Cultura (@cultura_mx) December 26, 2025

“Fusiones: montaje espacio temporal a partir de David Alfaro Siqueiros” en la Sala de Arte Público Siqueiros, explora el legado del gran muralista a partir de su interés por el cine, la fotografía y el pensamiento técnico del arte moderno. Por su parte, el Museo del Palacio de Bellas Artes expone “Geles Cabrera. Partituras corporales”, que revisa desde el trabajo e ideas de Cabrera que se apartaron del canon académico y nacionalista dominante en su época, explorando formas más libres, personales y experimentales.

En la Galería Central del Centro Nacional de las Artes (Cenart) está “Horizonte interrumpido: Gestos humanos de la Escuela de Arte de la Universidad Texas Tech” con obras de 22 estudiantes de esa institución estadunidense con una multiplicidad de tradiciones artísticas y disciplinas para explorar horizontes tanto literales como conceptuales.

El Complejo Cultural Los Pinos tiene las puertas abiertas para caminar por sus calzadas y conocer sus espacios.

Aunado a esto, las más de 180 zonas arqueológicas del país, dependientes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) están abiertas en horario regular.

Además, la SC recordó que el Canal 22 tiene en estos días una programación especial dedicada a las festividades decembrinas con múltiples contenidos de corte familiar.