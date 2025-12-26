Minecraft llega a México con la primera experiencia inmersiva a gran escala del videojuego

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La franquicia que ha vendido más de 300 millones de copias en el mundo sale de la pantalla para ofrecer una experiencia inmersiva sin precedentes. Se trata del videojuego interactivo presencial “Minecraft: Rescate de aldeanos”, el cual llegará por primera vez a México en marzo del 2026, por sólo 12 semanas.

El universo de “Minecraft” cobra vida: biomas, misiones, criaturas emblemáticas y es una historia completamente nueva que los convierte en protagonistas a las personas que lo visitan. El recorrido dura una hora en el que los asistentes se internarán en un bosque pixelado, aprenderán dinámicas del mundo, convivirán con otros jugadores y se prepararán para una misión crucial. Al llegar al pueblo, recibirán su objetivo y formarán un equipo de minecrafters, de 25 personas, para emprender una misión de rescate. La sede será el Fórum Buenavista.

Cada visitante portará un Orbe de Interacción, un dispositivo portátil luminoso que guía de forma dinámica a través de cada sala. Esta innovadora tecnología convierte el recorrido en un viaje sensorial totalmente envolvente.

Los visitantes entran en una habitación que representa un bioma de pantano/jungla. La caña de azúcar crece en las paredes, que los visitantes pueden romper, lo que genera varios objetos de caña de azúcar que pueden recoger. También aparecen hongos marrones periódicamente en el suelo.

Cerca de la salida a la siguiente habitación, un letrero colgante muestra cuántos objetos se han recolectado. También se puede interactuar con un panda en la habitación, que hace que aparezcan corazones al usar el orbe cerca de él. Tras un tiempo determinado, la habitación se transforma en un bioma de llanuras nevadas/taiga nevada. Al igual que en la habitación anterior, se generan bloques de nieve en las paredes que los visitantes pueden romper, dejando caer bolas de nieve. Estas bolas también aparecen en el suelo para que los visitantes las recojan.

Además, aparecen cofres en cada pared que, al abrirse, revelan manzanas y manzanas doradas que caen al suelo para que los visitantes las recojan. Al igual que el panda de la zona anterior, hay zorros de nieve en la habitación, que también pueden ser acariciados por los asistentes, lo que además provoca la aparición de corazones.

Finalmente, la habitación se transforma de nuevo, esta vez en un océano. Hay cofres que, al interactuar con ellos, dejan caer oro y diamantes. Esta vez, los peces aparecen periódicamente en el suelo, pero no se suman al total del cartel colgante. Tras hablar con Tobin, se abre una puerta automática que revela la siguiente habitación. Y así sigue el videojuego.

“Minecraft: Rescate de aldeanos” está diseñado para recibir a familias, niños, jugadores expertos y personas que nunca han jugado “Minecraft”. No se requiere experiencia previa: tanto nuevos aventureros como creadores y veteranos podrán conectar con el juego de una forma totalmente nueva.

Esta producción única y de gran escala es resultado de la colaboración entre Mojang Studios, Experience MOD y Supply + Demand, empresa reconocida por crear experiencias para instituciones y artistas como Cirque du Soleil, Universal Studios, Warner Bros., Justin Timberlake, Taylor Swift, Cher y muchos más. La empresa mexicana MusicVibe es la que trae la propuesta al país.

El primer evento de este videojuego de gran escala tuvo lugar en Dallas Texas, el 18 de octubre del 2024 al 20 de enero del 2025. Se ha presentado en Toronto, Londres, Riad y Dinamarca.