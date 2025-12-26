The Cure está de luto: murió el guitarrista y tecladista Perry Bamonte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mundo del rock gótico, post punk y alternativo está de luto con la muerte de Perry Bamonte, guitarrista, tecladista, bajista y parte "vital" de la banda británica de culto The Cure, fundada por Robert Smith.

Fue la propia banda quien dio a conocer el deceso de “Teddy” tras "una breve enfermedad” en casa durante la Navidad.

“Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y sumamente creativo, Teddy fue una parte entrañable y vital de la historia de The Cure”, comunicó la agrupación.

Perry se convirtió miembro de The Cure de tiempo completo en 1990, en sustitución de Roger O’Donnell. Participó en álbumes como Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers y The Cure. Además, realizó más de 400 conciertos a lo largo de 14 años.

El nacido en 1960 en Londres se reincorporó a The Cure en 2022, donde ofreció otros 90 conciertos, algunos de los mejores en la historia de la banda, que culminaron con el concierto "A Lost World" en Londres el 1 de noviembre de 2024.