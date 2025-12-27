Los Tigres del Norte llegan a Los Simpson con un corrido inédito

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El veterano grupo de música regional mexicana Los Tigres del Norte aparecerán este domingo en un episodio de la emblemática serie animada estadunidense Los Simpson.

El capítulo, en el que se interpretará la canción “El Corrido de Pedro y Homero”, fue anunciado en las redes sociales del canal Fox y de la propia banda sinaloense.

“Una banda legendaria. Una canción original. Un giro muy Los Simpson”, dice la publicación en la que aparecen un par de imágenes de la versión animada de los afamados músicos mexicanos.

El episodio se titula “The Fall Guy-Yi-Yi” y es “una especie de carta de amor a nuestros fans latinoamericanos, y a la cultura mexicana en particular”, según declaró Cesar Mazariegos, coproductor ejecutivo de Los Simpson, en un comunicado citado por la edición digital de la revista Billboard.

A legendary band. An original song. A very Simpson twist. ?? ???? @tigresdelnorte perform “El Corrido de Pedro y Homero” this Sunday on FOX. pic.twitter.com/XbPWMEBSus — The Simpsons (@TheSimpsons) December 26, 2025

El directivo asegura que el capítulo también cuenta con talento mexicano en el doblaje, entre ellos el director Alejandro González Iñárritu y a la voz de Homero en Latinoamérica, Humberto Vélez.

“Así que, a la hora de añadir un toque musical al episodio, quisimos apuntar alto. Pensamos que un corrido, o balada folclórica, que narrara la historia del episodio sería una forma fantástica de cerrarlo, ¿y quién mejor que Los Jefes de Jefes, Los Tigres del Norte?”, dice Mazariegos.

El capítulo será transmitido el domingo por la cadena Fox y se espera que esté disponible en la plataforma Disney +.