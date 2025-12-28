Brigitte Bardot: cinco papeles que la convirtieron en una leyenda del cine mundial

Brigitte Bardot posa con un enorme sombrero que trajo de México, a su llegada al aeropuerto de Orly, el 27 de mayo de 1965. Foto: AP / Archivo

La actriz francesa Brigitte Bardot con el actor Jack Palance durante el rodaje de la película "Le Mepris", de Jean-Luc Godard, en mayo de 1963, en Roma, Italia. Foto: AP / Archivo

Brigitte Bardot, fallecida el domingo 28 de diciembre a los 91 años, deja una filmografía diversa que incluye tanto películas de serie B como obras maestras del cine.

Desde "Y Dios creó a la mujer" hasta "Los Petróleos", France 24 repasa los papeles más emblemáticos de su carrera.

'Y Dios creó a la mujer' (1956)

A sus 22 años, Brigitte Bardot era una joven actriz cuyo rostro resultaba familiar para el público general. Pero la mujer que ya había realizado una decena de películas con papeles secundarios aún estaba lejos del estatus icónico que alcanzaría con 'Y Dios creó a la mujer', una película que prefiguró la Nouvelle Vague y reflejó una juventud que se rebelaba contra una sociedad envejecida y asfixiante.

Filmada por su esposo Roger Vadim en Saint-Tropez, donde Brigitte Bardot pasaba sus vacaciones desde niña, la película presenta a Juliette, una huérfana rebelde de belleza deslumbrante. De espíritu libre y despreocupada, cautiva los corazones de tres hombres que compiten por su amor.

Destrozada por la crítica general, la película pasó casi desapercibida tras su estreno en Francia, antes de convertirse en un éxito rotundo en Estados Unidos. Rodeada de un tufo de escándalo debido a escenas explícitas —en particular, una escena de baile de un erotismo sin precedentes en la gran pantalla—, la película desató pasiones al otro lado del Atlántico y marcó el nacimiento de Brigitte Bardot como estrella de cine y símbolo sexual mundial.

'La Verdad' (1960)

Dos años después de 'En caso de desgracia' de Autant-Lara, donde actuó junto a Jean Gabin, Brigitte Bardot interpretó otro papel dramático importante. Interpretó a Dominique Marceau, una joven seductora que se encuentra en el banquillo de los acusados ??de un tribunal penal.

Tras este drama judicial, con sus diálogos ingeniosos y su precisión clínica, Henri-Georges Clouzot ofrece una aguda crítica de la sociedad conservadora de la época. Inspirado en una historia real, el guion presenta a Brigitte Bardot, sospechosa del asesinato de su antiguo amante, pero sobre todo, juzgada por lo que es: una mujer joven, hermosa, seductora y provocadora.

Una obra maestra del cine francés, nominada al Óscar y un éxito comercial en Francia con cinco millones de espectadores, este drama psicológico fue a la vez un momento crucial en la carrera de Brigitte Bardot y una dura prueba para la joven. Acosada por los paparazzi y maltratada en el rodaje por el maniaco y tiránico Henri-Georges Clouzot, intentó suicidarse con barbitúricos unos meses después, el 28 de septiembre de 1960. Tenía 26 años.

'El desprecio' (1963)

Adaptada de la novela homónima de Alberto Moravia, 'El desprecio' es un choque de culturas: por un lado, Brigitte Bardot, la mayor estrella europea, por el otro el turbulento líder de la Nouvelle Vague, el director Jean-Luc Godard , que ve en esta actriz una encarnación de la modernidad y sueña con filmar con ella desde 'Y Dios creó a la mujer'.

Crónica de la lenta desintegración de una pareja tanto como reflexión sobre las agonías de la creación, 'El desprecio' fue un rotundo fracaso en taquilla, a pesar de un presupuesto sustancial y de la presencia en el reparto de "BB" y del director Fritz Lang en su propio papel.

Pero la película de Godard acabó alcanzando un estatus de culto, simbolizado por la frase de una Brigitte Bardot desnuda que enumera las partes de su cuerpo frente a Michel Piccoli: "¿Y mis tobillos? ¿Te parecen bonitos mis tobillos?... ¿Y mis nalgas? ¿Te parecen bonitas mis nalgas?..."

'Viva María!' (1965)

Brigitte Bardot se reencuentra con otra gran estrella femenina de la época, Jeanne Moreau, en esta comedia de aventuras dirigida por Louis Malle. Interpreta a la hija de un anarquista irlandés que huye a Honduras Británica a principios del siglo XX. Pronto forma una pareja inseparable con otra María, cantante de circo. Pero las dos amigas se ven involuntariamente envueltas en una revolución.

Parodia de un western y una superproducción francesa, con sus explosiones y escenarios exóticos, la película de Louis Malle ofreció a "BB" un nuevo papel como mujer fuerte en un género popular. Su éxito fue colosal, impulsado en particular por las composiciones de Georges Delerue y sus pastiches de óperas cómicas, interpretadas por las dos actrices. En la década de 1960, Brigitte Bardot y Jeanne Moreau no solo eran estrellas de cine, sino también cantantes aclamadas.

'Las petroleras' (1971)

Tres años después de protagonizar junto a Sean Connery 'Shalako', una de sus pocas películas en inglés, Brigitte Bardot regresó al género western, muy popular en aquel entonces. 'Les Pétroleuses' ('Las petroleras' traducido.) enfrentó a Brigitte Bardot contra Claudia Cardinale: la primera al frente de una banda de chicas forajidas y la segunda, de una pandilla de chicos.

Aunque la película de Christian-Jaque fue un éxito, Brigitte Bardot ya tenía la mente puesta en otra cosa. Cansada de la industria cinematográfica, apareció a regañadientes dos años después en 'Don Juan 73', de su exmarido Roger Vadim, seguida de 'L'Histoire très bonne et très joyeuse de Colinot trousse-chemise', estrenada ese mismo año. En 1973, decidió poner fin a su carrera como actriz para dedicarse al activismo por los derechos de los animales.

Autor: Grégoire Sauvage