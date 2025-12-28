Brigitte Bardot y sus inicios como actriz

La actriz francesa Brigitte Bardot posa para los fotógrafos en el césped del jardín del Hotel Excelsior, el 2 de septiembre de 1958, en el Lido de Venecia, Italia . Foto: Walter Attenni / Archivo AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cineasta francés de origen ruso Roger Vadim (1928-2000) fue quien impulsó a Brigitte Bardot, fallecida este 28 de diciembre a sus 91 años, a ser un símbolo sexual en la pantalla grande.

Los padres de Bardot eran ricos, católicos y estrictos. Les exigían a sus dos hijas mucho para brillar en sociedad y vigilaban sus amistades de cerca. Si rompían un jarrón, las castigaban con azotes, a decir de varios medios. Cuando los alemanes ocupaban París durante la Segunda Guerra Mundial, Bardot pasaba la mayor parte del tiempo en casa, bailando. Su madre la inscribió en clases de ballet desde los 7 años y era sensacional, ya que ganó varios premios.

A sus 15 años, un amigo de la familia la persuadió de posar para la portada de “Elle”, la revista femenina líder en Francia, y las fotografías causaron sensación y se convirtió en la personificación de un nuevo estilo juvenil. A los 16 años su éxito era rotundo en las portadas más famosa de París.

En 1952 participó en las películas “Le trou normand” y “Manina, la fille sans voiles” y trabajó en otros 10 largometrajes más. Y fue el director de cine suizo Marc Allègret quien realizó la mayor parte de su trabajo en Francia, quien le encargó a su asistente Roger Vadim que la buscara, pero las pruebas de pantalla no tuvieron éxito, aúnque Vadim, quien era seis años mayor, la protegió y luego fue su prometida, aunque los padres de Bardot amenazaron con enviarla a Inglaterra.

Ella intentó quitarse la vida, pero la detuvieron a tiempo. Y sus padres aceptaron la relación amorosa, pero le prohibieron a la pareja casarse hasta que Bardot cumpliera los 18 años. Y así lo hicieron.

Vadim, quien estudió periodismo y escritura en la Universidad de París, sin licenciarse, ideó, según varios escritos, una película para ella. Y en 1956 hizo el filme “Y Dios creó a la mujer”, producción franco-italiana, que protagonizó Bardot, la cual fue un éxito de taquilla en Estados Unidos en 1957, y lanzó al estrellato internacional a la actriz convirtiéndola en un símbolo sexual, y causó polémica entre grupos religiosos. Además, se criticó que en la trama tres hombres obsesionados por la chica hicieran todo lo posible por conseguirla.

En el filme de 95 minutos, ella posa en bikini (hasta entonces una prenda prohibida en España, Italia y gran parte de Estados Unidos) y populariza el peinado de colmena. La cinta se estrenó en París y no logró recaudar fondos en Francia.

En el largometraje “Estrellas del futuro” (1955) la actriz cantó en la pantalla grande. Y a finales de los 50 compró una guitarra y aprendió tres acordes. Y los artistas Jean-Max Rivière y Claude Bolling le aconsejaron cantar y grabar melodías. Grabó decenas de discos junto a los compositores Serge Gainsbourg y Sacha Distel.

Bardot comenzó a atraer la atención de los cineastas más respetados de Europa y ganó elogios de la crítica en el poderoso drama de la nueva ola de Jean-Luc Godard, “Le Mépris” (El desprecio, 1963), basada en la novela homónima del italiano Alberto Moravia. Y fue una de las película más influyentes de la extensa filmografía de Godard. “Es la obra de arte más grande producida en Europa después de la Segunda Guerra Mundial”, aseguró Colin McCabe, crítico de la famosa revista inglesa “Sight & Sound”.

Llama la atención que, en Hollywood, Bardot sólo hizo una cinta, la comedia de 1965 “Querida Brigitte” en la que se interpretó a sí misma en un papel secundario. Fueron alrededor de 50 películas las que laboró.

Existe una serie francesa del 2023 titulada “Bardot, que narra el ascenso de su fama y se halla en plataformas de sutreaming como PBS en Estados Unidos.