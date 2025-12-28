Murió la actriz y activista francesa Brigitte Bardot a los 91 años

PARÍS (AP) — Brigitte Bardot, el símbolo sexual francés de la década de 1960 que se convirtió en una de las grandes figuras del cine del siglo XX y más tarde en activista por los derechos de los animales, ha fallecido. Tenía 91 años.

Bruno Jacquelin, de la Fundación Brigitte Bardot para la protección de los animales, dijo a The Associated Press que ella murió el domingo en su casa en el sur de Francia, y no proporcionó una causa de muerte. Indicó que aún no se han hecho arreglos para los servicios funerarios ni conmemorativos. Había sido hospitalizada el mes pasado.

Bardot se convirtió en una celebridad internacional como una novia adolescente sexualizada en la película "Y Dios creó a la mujer", de 1956. Dirigida por su entonces esposo, Roger Vadim, la cinta desató un escándalo, ya que incluía escenas de la beldad de largas piernas bailando desnuda sobre mesas.

En el apogeo de una carrera cinematográfica que abarcó unas 28 películas y tres matrimonios, Bardot llegó a simbolizar una nación que se desprendía de la respetabilidad burguesa. Su cabello rubio despeinado, su figura voluptuosa y su irreverencia sensual la convirtieron en una de las estrellas más conocidas de Francia.

Tal fue su atractivo generalizado que en 1969 se eligieron sus facciones para ser la modelo de "Marianne", el emblema nacional de Francia y el sello oficial galo. El rostro de Bardot apareció en estatuas, sellos postales e incluso en monedas.

La segunda carrera de Bardot como activista por los derechos de los animales fue igualmente sensacional. Viajó al Ártico para denunciar la matanza de crías de foca; condenó el uso de animales en experimentos de laboratorio, y se opuso al envío de monos al espacio.

"El hombre es un depredador insaciable", declaró Bardot a The Associated Press en su cumpleaños 73, en 2007. "No me importa mi gloria pasada. Eso no significa nada ante un animal que sufre, pues no tiene poder ni palabras para defenderse".

Su activismo le granjeó el respeto de sus compatriotas, y en 1985 fue galardonada con la Legión de Honor, el máximo honor que otorga la nación.

Un giro hacia la extrema derecha

Sin embargo, más tarde cayó en desgracia ante la opinión pública cuando sus críticas por la falta de protección hacia los animales tomaron un tono decididamente extremista, y sus opiniones políticas de extrema derecha sonaban racistas, ya que con frecuencia denunciaba la afluencia de inmigrantes a Francia, especialmente musulmanes.

Fue declarada culpable cinco veces en tribunales franceses de incitar al odio racial. En particular, criticó la práctica musulmana de sacrificar ovejas durante festividades religiosas anuales como el Eid al-Adha.

El matrimonio de Bardot en 1992 con su cuarto esposo, Bernard d'Ormale —exasesor de Jean-Marie Le Pen, exlíder del Frente Nacional—, contribuyó al cambio en su posición política. Describió al nacionalista declarado como un "hombre encantador e inteligente".

En 2012 la actriz causó controversia nuevamente cuando escribió una carta en apoyo de Marine Le Pen, la actual líder del partido —ahora renombrado Agrupación Nacional— en su fallida candidatura a la presidencia de Francia.

En 2018, en el apogeo del movimiento #MeToo, Bardot dijo en una entrevista que la mayoría de las actrices que protestaban contra el acoso sexual en el sector cinematográfico eran "hipócritas" y "ridículas" porque muchas se hacían las "coquetas" con los productores para conseguir papeles.

Dijo que ella nunca había sido víctima de acoso sexual y que encontraba "encantador que le dijeran que era hermosa o que tenía un lindo trasero".