“Regañan” a Bad Bunny por tocar una estela maya en el Museo de Antropología

La imagen fue publicada por el mismo Bad Bunny en sus redes sociales. Foto: Instagram

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) afirmó que personal de custodia del Museo Nacional de Antropología (MNA) le llamó la atención al cantante Bad Bunny por tocar una de las piezas exhibidas en el recinto.

Ello, luego de la controversia que inició hace tres días en redes sociales derivada de la difusión de una fotografía subida por el cantante a la red Instagram en la que se le ve tocando una estela maya que no cuenta con protección alguna.

A través de la cuenta oficial del INAH en X, la dependencia emitió un hilo para explicar la situación.

“La visita se realizó el miércoles 17 de diciembre. Durante todo el recorrido se contó con presencia de custodia del MNA. Cuando el artista colocó la mano sobre la estela, personal de custodia del museo reiteró que no se podían tocar las piezas, a lo cual el músico la retiró”, señalan las publicaciones.

“Como es de conocimiento público, el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido.”

En la imagen, Bad Bunny aparece de espaldas utilizando una sudadera con capucha y tocando la estela.

Cuando el cantante difundió la imagen, diversos usuarios de redes sociales afirmaron que no se trataba de una pieza original sino de una réplica, mientras que otros comentaron que, aunque fuera una réplica, la vigilancia del MNA es “hipócrita” por permitir al artista extranjero tocar las piezas cuando a los mexicanos, no.

En su breve explicación, el INAH no aclaró si se trataba de una pieza original o una réplica.