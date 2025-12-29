El “Arte y Lucha” de la muralista Aurora Reyes en Casa Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras casi 30 años de la última exhibición en su estado natal, la obra de la muralista Aurora Reyes regresó a Chihuahua con una magna retrospectiva titulada “Arte y lucha”; además la Casa Botello en la ciudad de Parral –que recibirá la muestra en 2026– cambiará su nombre en homenaje a la artista.

La muestra se encuentra en estos días en Casa Chihuahua –situada en la zona centro de la capital chihuahuense–, y se realiza en colaboración con el Museo Nacional de San Carlos (MNSC) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Se compone de óleos, acuarelas, dibujos, bocetos, fotografías y documentos del archivo personal de la muralista que permiten conocer el vasto universo de trabajo que conformó su obra y vida.

“Arte y lucha. Aurora Reyes” que se mostrará hasta el 2 de febrero en ese recinto fue curada por Valentina García Burgos y Mariano Meza Marroquín, bajo la idea de celebrar la vida y obra de una mujer que transformó los paradigmas de género de su época desde diversas disciplinas, a la par de recordarla como una figura de relevancia dentro de la historia del arte mexicano.

Reyes (1908-1985) es considerada parte de la segunda generación de muralistas en México, y fue compañera de Frida Kahlo en la Escuela Nacional Preparatoria, hoy Antiguo Colegio de San Ildefonso. Ahí, presenciaron los primeros frescos de Diego Rivera y José Clemente Orozco, obteniendo las primeras influencias como jóvenes artistas.

Su primer mural lo realizó en 1936, y tras ello continuó trabajando en el arte y escultura plasmando su preocupación por las causas sociales, y desigualdades de México en la primera mitad del siglo XX.

También fue miembro del Partido Comunista Mexicano y luchadora social, su vida fue compilada en el libro “Aurora Reyes. Alma de Montaña”, de la investigadora Margarita Aguilar Urbán –con prólogo de Alberto Híjar, especialista del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de las Artes Plásticas (Cenidiap)–, que en 2010 publicó el Instituto Chihuahuense de la Cultura.

Ahí se narra que fue nieta del general Bernardo Reyes (su padre fue el ingeniero León Reyes) y sobrina del escritor Alfonso Reyes, y –a decir de la investigadora del Cenidiap, Guillermina Guadarrama– una mujer que “se empoderó”, pues aunque entonces no existía el término, decidió que quería pintar, al margen del contexto que le rodeaba, y buscar un lugar en el arte.

La exposición estará hasta el 2 de febrero en Casa Chihuahua, ubicada en el Antiguo Palacio Federal –también conocido como edificio de Correos–, en el Centro Histórico de la capital chihuahuense, en horarios de miércoles a lunes, de 9 a 17 horas (cierra los martes).

Posteriormente la muestra viajará a la Casa Botello, en la ciudad norteña de Parral, que cambiará de nombre a ‘Centro Cultural Aurora Reyes’ y en la que también se develará un busto.

En añadido a esto, la Secretaría de Cultura del Gobierno de Chihuahua creará la ‘Beca Aurora Reyes’ para artistas del estado, y se tiene contemplada la adquisición de obra de la autora para el acervo de ese centro que contará con biblioteca, cineteca y salas de exhibición permanente y temporales.