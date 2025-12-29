Laboratorio Arte Alameda recibirá 2026 con restauraciones pendientes del sismo de 2017

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Laboratorio Arte Alameda (LAA) recibirá el 2026 con trabajos de restauración en la nave central y las bóvedas de la Capilla de Dolores. El recinto cerrará temporalmente a partir de este martes 30 de diciembre.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) informó que el Laboratorio cerrará para iniciar trabajos de restauración en sus instalaciones, algunos de estos pendientes desde el sismo de 2017, “con el objetivo de conservar y fortalecer uno de los monumentos con valor histórico y patrimonial del Centro Histórico de la Ciudad de México”.

La intervención contempla la restauración de la bóveda y la cúpula de la nave central, así como de las bóvedas y el muro norte de la Capilla de Dolores.

Según la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas del INBAL en un comunicado, la intervención es coordinada inter-institucionalmente junto al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) con recursos provenientes de la cartera de inversión de este último destinada a la rehabilitación de inmuebles afectados por el sismo de 2017.

Los trabajos serán realizados por el Fideicomiso del Centro Histórico –responsable de la administración y ejecución técnica de restauración del inmueble–, en convenio con el INAH para este tipo de intervenciones especializadas.

El INBAL recordó que el inmueble que hoy ocupa el Laboratorio Arte Alameda forma parte del antiguo conjunto del Convento de San Diego, edificado entre los siglos XVI y XVII. Su nave central, la cúpula, las bóvedas y la Capilla de Dolores constituyen un testimonio de la arquitectura conventual novohispana y de las distintas capas históricas que conforman el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Parte de esa intervención permitirá, además de restituir la estabilidad estructural de la cúpula y bóvedas, atender procesos de humedad y deterioro de fisuras y gritas que datan del sismo de 2017, y la conservación del mural “Los informantes de Sahagún”, de Federico Cantú, obra que forma parte del patrimonio artístico bajo resguardo del INBAL; y mejorar las condiciones generales del inmueble para la producción, montaje y exhibición de proyectos de arte contemporáneo que conforman la programación del LAA.

Como parte de los proyectos del Laboratorio también se informó que Pablo Rasgado (Zapopan, 1984) realizará una residencia artística en el inmueble, y el trabajo desarrollado durante este periodo dará lugar a un proyecto de sitio específico para la nave central, como “un ejercicio de arqueología especulativa de carácter artístico, que utiliza fragmentos, materiales y hallazgos derivados de la restauración como detonantes para la investigación y la experimentación visual”.

Ese proyecto formará parte de la reapertura del recinto y planteará a la restauración patrimonial como un marco activo para la producción artística contemporánea.