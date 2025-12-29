Murió a los 94 años Cecilia Giménez, la pintora aficionada que "restauró" el Ecce Homo. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este día murió a los 94 años Cecilia Giménez Zueco, la pintora aficionada que en 2012 protagonizó una de las anécdotas culturales más virales de la historia al intentar restaurar el fresco Ecce Homo en el Santuario de la Misericordia de Borja.

La noticia fue anunciada por el propio Santuario de la Misericordia a través de su cuenta de Instagram, donde expresó su profundo pesar por el fallecimiento de Giménez.

Cecilia vivía en la residencia de mayores vinculada al santuario, donde pasó sus últimos años con la salud delicada, afectada por demencia senil.

Nacida en Borja el 23 de enero de 1931, Cecilia Giménez era una vecina devota y cercana al santuario, lugar al que estuvo ligada durante décadas. En agosto de 2012, con más de 80 años, decidió intervenir el deteriorado fresco del siglo XX, pintado por Elías García Martínez, con la intención de reparar los daños causados por la humedad.

El resultado, conocido popularmente como "Ecce Mono" o "Monkey Christ", se convirtió en un meme global y generó inicialmente burlas y polémica.

Sin embargo, el fenómeno viral transformó por completo la percepción: miles de turistas acudieron a Borja atraídos por la curiosidad, revitalizando la economía local y convirtiendo el santuario en un punto de peregrinación laica.

El alcalde de Borja, Eduardo Arilla, señaló que Giménez "deja un gran legado" y que "puso al pueblo en el mapa turístico mundial". "Era una mujer muy querida", añadió.