“Una artista en la familia”, primera película chiapaneca proyectada en Prime Video

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Moly tiene 33 años de edad y como no trabaja, la corren de su casa. Se va a vivir con una amiga y se reencontrará con un amor del pasado. Entonces, decide, en contra de la voluntad de su padre y su linaje de políticos, dedicarse al teatro. Con sus vecinos montará una obra musical, pero los obstáculos son muchos.

Es la historia del largometraje “Una artista en la familia” (Chiapas, 2025) escrito por Sandra Burgos y Claudia Orantes, quien dirigió la película con el elenco Michelle Betancourt (Moly), Carlos Aragón, Alex de la Madrid, Pilar Ixquic Mata, Andy Roca, Gabriela Carrión, Clementina Guadarrama, Héctor Camacho, Marilú Juárez, Mike Mancilla, Haydée Behetto, Flavia Atencio, Eduardo Venegas y Enrique Virrueta.

La cinta aborda tópicos universales como la perseverancia, los retos personales y la búsqueda de los sueños.

Orantes, también dramaturga y productora teatral, resalta que fueron diez años invertidos en el proyecto, el cual se puede ver en Prime Video, y es la primera producción chiapaneca que se estrena en esa plataforma internacional. La además presidenta de la Fundación ProCultura y Arte en Chiapas explica en entrevista que la trama es una experiencia que vivieron como productoras de teatro en este estado del sur de México:

“Es nuestra experiencia llevada al cine, por supuesto con mucha fantasía. Nace de la necesidad de expresar lo que podemos sentir muchos artistas en cualquier parte del mundo, es complejo, y qué mejor hacerlo arte para poderlo explicar. Pero esa situación de luchar por lo que queremos hacer pueden pasarle a muchas personas más en otras profesiones. En pleno siglo XXI aún muchos padres no apoyan a sus hijos en lo que quieren laborar”.

Al preguntar ¿qué tan difícil es levantar un filme en Chiapas?, Burgos, filósofa, escritora y actriz, explica que siempre tuvieron claro que deseaban rodar la película en ese estado fronterizo con Guatemala:

“Yo estuve viviendo allá por siete años. Claudia es de allá. Nos interesaba también reflejar la realidad del estado en sí mismo, sus preciosos paisajes y la problemática en particular que hay a nivel de la política. En general es difícil hacer y vivir del arte, pero en Chiapas es diez veces más complicado. Mas sí sabíamos que era el lugar perfecto para plantear esta historia.

“Estuvimos buscando apoyos por un tiempo hasta que nos cansamos de que no nos lo dieran, y cuando decidimos filmar el proyecto nos pasó un poco lo que a la protagonista Moly. Decidimos hacerlo nosotras, producirlo nosotras, y buscamos el dinero. De: tú la diriges y yo actúo, y las puertas se nos empezaron a abrir mágicamente, porque de alguna manera los empresarios chiapanecos nos dijeron que sí, las empresas chiapanecas nos dijeron que sí a los patrocinios, pero de verdad fue demasiado fácil con relación a los seis años que llevábamos buscando un apoyo federal. Y todo fue filmado en Chiapas”.

-¿Cómo fue darle el tono de comedia? -se le cuestiona a Orantes, quien con esta película debuta como directora de cine.

-Soy fans de las comedias románticas, pero son muy especiales las comedias románticas que a mí me han gustado en la vida, deben hablar de algo más allá que sólo la historia típica de la Cenicienta. Que muestren muchas situaciones y den risa, pero que son cosas del día a día, del momento, que inciten a reflexionar, que no sean cosas tan sacadas de la manga.

“Igual deseábamos llevar una historia de cine de una manera digerible, que realmente la gente vea lo que es sentirse artista y no tenerla tan fácil”.

Sigue:

“Digamos que queríamos que la cinta llegara a las familias, por eso la planteamos como una comedia romántica, porque de otra manera volvería a ser lo mismo de presentar una obra de teatro, donde te esfuerzas un o dos años, y tienes cincuenta o sesenta personas nada más para verla, si te va muy bien en el escenario. Si hacemos una película de arte o drama, en fin, la gente busca más que pasársela bien un rato, y pudiera ser algo que podamos llevar de una forma digerible a cada hogar, y que de repente en una familia X puedan decir: ‘¡Ah!, mi hijo quiere ser chef y no lo estoy apoyando’, ‘mi hija quiere ser maquillista y no la estoy apoyando’. O sea, tocar un poco el alma de cada familia”.

-¿Cuál es su sentir de que “Una artista en la familia” ya está disponible en Prime Video?

Burgos expresa:

-¡Estamos muy, muy emocionadas!, porque este es un gran paso para nosotras. Para Claudia como directora de su ópera prima y para mí igual como mi primer guion cinematográfico en coescritura con ella. Y que la historia llegue a una plataforma del tamaño de Amazon, que sabemos es mundial, aunque ahora está en toda Latinoamérica. Eso es muy importante. Nos sentimos muy realizadas y también es un paso muy importante para la cinematografía del estado. Sentimos que es tiempo de cosecha después de tantos años de siembra.

Orantes rememora que estuvieron a punto de abandonar la película por lo complicado de rodarla:

“En muchos momentos estuvimos a punto de abortar porque decíamos: ‘¡Bueno, ¿qué tal que mejor la haga otra persona?’, ‘¿Qué tal que no somos tan buenas?’ Porque pasas por momentos de inseguridad. Pero nos importaba mucho la película, hasta que llegó el punto que dijimos: ‘Hagamosla nosotras’. Las dos somos productoras. Al final, todo mundo se sumó. Su postproducción y la distribución ha tenido su grado de dificultad. Sin embargo, hemos superado todo, y ahora es maravilloso el haberlo logrado. Hay artistas en las familias de todos los estados y en cualquier país del mundo”.