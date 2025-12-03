“Oye mi amor”, la sorpresa de Dua Lipa a dúo con Fher de Maná en su segunda fecha en México (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Fue “Oye mi amor” de Maná el tema elegido por Dua Lipa en la segunda de tres fechas del “Radical Optimism Tour” en México.

No sólo fue la canción, sino la presencia de Fher Olvera, vocalista de Maná, en escena la que sorprendió a los asistentes, pues hasta ahora es uno de los pocos artistas en toda la gira de Latinoamérica con quien la kosovo-británica comparte escenario.

Los videos en redes sociales dan cuenta del hecho en donde Dua Lipa parece más emocionada que el mismo Fher en escena, dijo al presentarlo:

“Esta noche tenemos muchísima suerte porque tenemos a alguien muy especial que va a cantar con nosotros”, expresó en perfecto español Dua Lipa, y en seguida salió Fher entre aplausos.

Los gritos se elevaron cuando se escucharon las primeras notas musicales de “Oye mi amor”. El momento en el Estadio GNP Seguros fue captado por los asistentes, unos 65 mil en su máxima capacidad según Ocesa, como en la primera noche de la artista.

Tal y como Proceso publicó previamente, hay una serie de canciones que se han discutido en redes sociales por parte de sus seguidores como las posibles elegidas por Lipa para tres fechas en México, ello de luego de conocerse que ‘Bésame mucho’ de Consuelito Velásquez fue la primera canción con la que la artista rompió las barreras en nuestro país.

Entre las expectativas del repertorio contemporáneo de canciones en México –ya dejando a un lado a Maná– están: “Querida” o “Amor eterno” de Juan Gabriel, “Eres” de Café Tacvba”, “Hasta la raíz” de Natalia Lafourcade, “Kumbala” de La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, y “El Rey” de José Alfredo Jiménez”. Habrá que esperar para saber el tema elegido para su última fecha.

La británica elevó su nivel de español de 2022 a este 2025 haciendo gala de su dominio en esta gira con temas como “De música ligera” de Soda Stereo, y “Tu misterioso alguien” de Miranda, en Argentina; “Tu falta de querer” de Mon Laferte y “El duelo” de La Ley, durante su paso por Chile; “Antología”, emblemática canción de Shakira, en Colombia; en Brasil fue el tema “Magalenha” de Sergio Mendes, junto al brasileño Carlinhos Brown.

En Perú interpretó “Cariñito”, a dúo con Mauricio Mesones, y en España el tema “Héroe” de Enrique Iglesias.

A Dua Lipa le resta una tercera y última presentación en México, este 5 de diciembre, y con ello cierra su paso del “Radical Optimism Tour” por América Latina.