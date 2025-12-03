A pesar de 4.1% menos en producción anual, Caniem ve "mirada alentadora al futuro"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (Caniem) presentó su balance del año 2024, en donde hubo una baja en producción de 4.1%, cerca de 4.9 millones de unidades menos que el año pasado, y promedio de lectura de tres volúmenes al año en México con tendencia a la baja respecto al año 2023. A pesar de esto, la institución afirmó que hay un “crecimiento sostenido y ánimo renovado en la industria”.

En conferencia de prensa desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), con transmisión desde sus redes sociales, la Caniem dio su “pulso” de la industria editorial en nuestro país desde la Expo Guadalajara.

Desde ahí, con representación de Diego Echeverría Cepeda, presidente de la Cámara desde marzo de este año; Ignacio Uribe Ferrari, coordinador de la Comisión de Estadística y Análisis de Datos de la Caniem; y Luiz Gaspar, Territory Manager de Nielsen BookData, se dieron a conocer cifras y tablas con datos.

En 2024, México registró 246 empresas editoriales activas que a decir de Echeverría Cepeda es un ecosistema que “aunque aunque enfrenta retos, conserva estabilidad”.

El año cerró con 20 mil 54 títulos publicados, con una caída del 15%, y 76.4 millones de ejemplares producidos, apenas 4% menos que en 2023. Mientras que en ventas se alcanzaron 79.2 millones de ejemplares, impacto directamente relacionado con la ausencia de compras institucionales.

Esto último en alusión a que en el sexenio anterior (2028-2024, de Andrés Manuel López Obrador), el gobierno federal prescindió de las editoriales afiliadas a la Caniem para la elaboración de libros de texto en educación secundaria, actividad que fue sustituida por la misma Secretaría de Educación Pública (SEP), que posteriormente suscitó críticas al imprimirse errores básicos gramaticales y de otros tipos.

A pesar de esto, la facturación total del sector de la industria editorial alcanzó 11 mil 25 millones de pesos, un crecimiento nominal del 4.8%. Sumando el libro digital —que registró 265.8 millones de pesos, con comportamiento estable—, y una cifra global de 11 mil 290 millones de pesos.

Metadato del libro

Otros datos de interés fueron los ‘metadatos’ (conjunto de datos que permiten identificar y clasificar información) de 2024 en la industria editorial, pues se tuvo el registro de 102 mil títulos, con crecimiento del 88%, que se refleja en mayor visibilidad de la biblio-diversidad y relación entre el libro-lector.

Nielsen BookData registró 28 mil 955 “ISBN” asignados, y un crecimiento del 12% que hablaría del “dinamismo del ecosistema editorial”.

En hábitos lectores, se destacó que 41.8% de los adultos leyó por lo menos un libro durante el año, y que 26% lo hace de forma regular, en formato impreso o digital, y que el promedio de lectura en México es de tres libros al año, a la baja respecto al año pasado que se sostenía en 3.2 libros por mexicano.

Según datos de este año de World Population Review, el país que más lee es Estados Unidos con un promedio de 17 libros, seguido de la India con 16, y Reino Unido con 15, y hacia abajo Francia, Italia, Canadá, Rusia, Australia, España y Países Bajos,

Otro dato de interés es que pese a que se piensa que la “clase alta”al tener mayor poder de ‘adquisición’ en México es la que consumiría o compraría más libros, esto está lejos de la verdad, pues es la “clase media” y “baja” la que sostiene esa dinámica.

En ese proceso se consideró el ‘libro’ en versión físico, electrónico e incluso el descargado de manera ilegal o pirata.

“El lector mexicano está ahí: activo, diverso, en transformación. Nuestro desafío es acompañarlo con mejores prácticas, mejores datos y mejores libros”, dijo el encargado de Nielsen.

Ya en la ronda de preguntas-respuestas, al cuestionarse sobre qué proyecto tiene la Caniem para elevar sus cifras, en especial respecto al número promedio de lector en México (de tres libros al año), se informó que se está en diálogo y disposición de trabajo con instancias federales como la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Cultura, además de haberse lanzado recientemente el volumen “Ecos de la Infancia”, proyecto conmemorativo de 17 editoriales infantiles y juveniles pertenecientes a su Comité de Libros Infantil y Juvenil (Colij), que a decir de la cámara “simboliza el compromiso del sector con nuevas generaciones”.