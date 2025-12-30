Álvaro Curiel de Icaza: “Hacer cine hoy es un verdadero acto de protesta”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director de cine Álvaro Curiel de Icaza, hermano de la secretaria de Cultura del gobierno federal, Claudia, publicó hoy en su facebook un mensaje del término del 2025, donde habla de lo complicado de crear el séptimo arte:

“Cerramos otro año complicado para la industria. Los anuncios rimbombantes de inversiones millonarias, desde lo privado y lo público, van de la mano de la brutal concentración de poder, de exitosos pasos hacia la consolidación de los monopolios. Sálvese quien pueda.... Los que abren la botella y suben la foto más les vale que vayan pensando liquidar la hipoteca.... La pasión desbordada por los gastos fijos tarde o temprano les pasarán factura y les robarán la tranquilidad...”.

Enseguida destaca:

“Hacer cine hoy es un verdadero acto de protesta. No hablo del cine de paredes azules y marrones para ‘distinguir’ o explicar las clases sociales supuestamente descritas. Hablo del cine mexicano, que sigue siendo históricamente parte fundamental de nuestro ADN. Seguimos debutando grandes cineastas, hemos presenciado la maravillosa irrupción de aquellas miradas femeninas que tanto nos hacían falta. Seguimos soñando en la pantalla grande, en la sala abarrotada para entregar aquella experiencia colectiva. La emoción, la conmoción y las risas deben ser compartidas... Una sala oscura, un haz de luz...”.

Sigue:

“Si desaparecen los autores, desaparecemos todos... Este año también he visto a viejos colegas cambiando de giro... Un eléctrico ahora trabaja de valet parking, una maravillosa continuista, tuvo que claudicar cansada de tanto esperar una llamada que no llegó jamás...

“Lo que se anuncia con bombo y platillo, se queda en la foto que circula la red social que confronta al desprotegido que añora lo que un día tuvo y se le escapó de las manos sin previo aviso...”.

Agrega:

“Los de abajo difícilmente pueden cambiar su circunstancia... Los de arriba no los ven... Los de en medio quieren salir en la foto, y descorchar la botella, y celebrar como los violinistas del Titanic, aferrados en la cubierta mientras son tragado por las aguas heladas después del impacto del iceberg...”.

E invita:

“Hagamos cine, seamos contestatarios, empecemos por crear empleos... Contemos historias con lo que otros gastan en quesos y en uvas... Se acaba un año complicado, para todos... Y esos todos son los llamados a revertir esta situación.

“Hagamos cine. Los invito a encontrarnos en el set en este 2026 para celebrar que tenemos el mejor trabajo del mundo...”.

El texto llama la atención cuando Claudia Curiel de Icaza y la titular del Instituto Mexicano de Cinematografía, Daniela Alatorre, enfatizaron en su informe anual el pasado 18 de este mes que se fortalecieron los apoyos al cine nacional.

Además de ser guionista y productor, Álvaro Curiel de Icaza, nacido en la Ciudad de México en 1973, estudió cinematografía en el Centro de Capacitación Cinematográfica y dramaturgia en el Centro Cultural Ricardo Rojas, en Buenos Aires, Argentina. Su obra ha recorrido numerosas muestras y festivales alrededor del mundo. Obtuvo, por su ópera prima?“Acorazado”?(2009), el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Morelia; Mejor Ópera Prima y Mejor Guión en la 17 Muestra de Cine Latinoamericano de Cataluña, Lérida, España; y una nominación al Ariel a Mejor Guión en la 52 entrega de los premios Ariel, México. Esta película participó, además, en el 33 Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano, La Habana, Cuba; en el 26 Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Argentina; y en el 20 Festival de Biarritz de Cine y Culturas de América Latina, Francia, entre otros.

Como director ha trabajado en televisión para cadenas y productoras como TNT, Fox, Discovery y series como “Los héroes del Norte”, “La teniente”, “Cumbia Ninja”. En su filme “Marioneta” rinde un homenaje a la profesión de los actores.