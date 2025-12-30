WikiFlix: El "Netflix gratuito" de Wikipedia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un momento en que las plataformas de streaming acumulan suscripciones mensuales, anuncios invasivos y aumentos constantes de precios, un proyecto comunitario de la Fundación Wikimedia ha capturado la atención global: WikiFlix, una interfaz moderna y gratuita que ofrece acceso a más de cuatro mil 253 películas de dominio público, sin registro, sin pagos y sin interrupciones publicitarias.

Desarrollado por voluntarios de Wikipedia y alimentado por datos de Wikidata, WikiFlix presenta una experiencia visual similar a Netflix: filas de portadas atractivas, categorías temáticas, búsqueda avanzada y recomendaciones basadas en popularidad histórica.

Su catálogo es un tesoro del cine clásico: obras maestras como “Nosferatu” (1922), el icónico vampiro expresionista de F.W. Murnau; “Metropolis” (1927), la visión futurista de Fritz Lang; “It's a Wonderful Life” (1946), el clásico navideño de Frank Capra; “Acorazado Potemkin” (1925), la revolucionaria cinta soviética de Sergei Eisenstein; o “Viaje a la Luna” (1902), el pionero cortometraje de Georges Méliès.

La plataforma no aloja los videos directamente, sino que los reproduce desde fuentes legales como Wikimedia Commons, Internet Archive y YouTube. Esto garantiza su total legalidad, ya que todas las cintas han entrado en dominio público por expiración de derechos de autor o licencias abiertas.

El catálogo se puede consultar en https://wikiflix.toolforge.org/.