CDMX
Así se vive la “Fiesta Electrónica más Grande del Mundo” en la CDMX (Videos)Miles de personas dan la bienvenida al 2026 en el Ángel de la Independencia, donde se realiza un megaconcierto de música electrónica.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miles de personas despiden este año 2025 y dan la bienvenida al 2026 en el Ángel de la Independencia, donde se realiza la “Fiesta Electrónica más Grande del Mundo”.
El megaconcierto de música electrónica comenzó a las 18:00 horas y se prevé que termine a las 2:00 de la madrugada del 1 de enero.
La cartelera del evento incluye la participación de MGMT DJ Set, Arca DJ Set, Ramiro Punte, Vel, Jehnny Beth, 3Ballmty, Mariana Bo y Kavinsky Live.