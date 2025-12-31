Así se vive la “Fiesta Electrónica más Grande del Mundo” en la CDMX (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miles de personas despiden este año 2025 y dan la bienvenida al 2026 en el Ángel de la Independencia, donde se realiza la “Fiesta Electrónica más Grande del Mundo”.

El megaconcierto de música electrónica comenzó a las 18:00 horas y se prevé que termine a las 2:00 de la madrugada del 1 de enero.

La cartelera del evento incluye la participación de MGMT DJ Set, Arca DJ Set, Ramiro Punte, Vel, Jehnny Beth, 3Ballmty, Mariana Bo y Kavinsky Live.