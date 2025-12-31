El funeral de Brigitte Bardot divide a la política francesa: Le Pen asistirá y Macron no

Carteles de Brigitte Bardot cuelgan de una barrera de seguridad cerca de su casa en Saint-Tropez, sur de Francia, el domingo 28 de diciembre de 2025, tras el fallecimiento de la actriz convertida en activista militante por los derechos de los animales y defensora de la extrema derecha. Foto: AP Foto/Philippe Magon

CIUDAD DE MÉXICO (France 24) .- Marine Le Pen, tres veces candidata a la Presidencia de Francia, asistirá la próxima semana al funeral de la estrella de cine de los años 50 y 60 Brigitte Bardot, según informó el martes un miembro de su equipo.

Sin embargo, el presidente Emmanuel Macron, que el domingo elogió a Bardot como una “leyenda”, no asistirá al funeral, según informó una fuente de su oficina.

Bardot, que falleció el domingo 28 de diciembre a los 91 años, fue objeto de críticas en sus últimos años por sus opiniones contrarias a la inmigración y por apoyar a la extrema derecha. Fue condenada en varias ocasiones por delitos de incitación al odio, entre otros contra los musulmanes.

La estrella del cine apoyó a Le Pen cuando se presentó a las elecciones presidenciales en 2012 y 2017, describiéndola como una “Juana de Arco” moderna que podría salvar al país.

La Presidencia ofreció a la familia de Bardot celebrar un homenaje nacional en su honor, pero aún no han respondido, añadió la fuente de la oficina de Macron.

El político conservador Eric Ciotti ha pedido un homenaje nacional a la rubia icono de la Nueva Ola, similar al que se organizó en 2018 para la estrella del rock francés Johnny Hallyday.

Sin embargo, muchos miembros de la izquierda se oponen a la idea.

El líder del Partido Socialista, Olivier Faure, se ha mostrado en contra, sobre todo porque, dijo, Bardot “fue condenada varias veces por racismo”.

La fundación animalista de Bardot anunció que su funeral, que se celebrará el 7 de enero en una iglesia de su ciudad natal, Saint-Tropez, en el sur del país, irá seguido de un entierro privado, pero no ha revelado dónde.

La antigua actriz declaró en 2018 que deseaba ser enterrada en su jardín, para evitar que una “multitud de idiotas” pisoteara las tumbas de sus padres y abuelos.

La alcaldesa de Saint-Tropez, Sylvie Siri, declaró a los medios locales que se habían respetado los últimos deseos de Bardot, pero no dio más detalles.

La relación entre los Bardot y los Le Pen

El cuarto marido de Bardot, Bernard d'Ormale, fue asesor del difunto líder de extrema derecha Jean-Marie Le Pen, cuya hija Marine se hizo cargo posteriormente de su partido.

Le Pen podría verse impedida de presentarse por cuarta vez a las elecciones presidenciales de 2027 debido a una condena por corrupción.

Sin embargo, su partido, Agrupación Nacional, ve su mejor oportunidad para ganar la Presidencia en las próximas elecciones, con Macron retirándose tras dos mandatos consecutivos.

El juicio de apelación de Le Pen por el caso de corrupción comenzará en enero.