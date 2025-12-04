Bad Bunny, Caifanes, The Rasmus, Junior H: estos son los conciertos para cerrar el año en CDMX

Bad Bunny
Bad Bunny, Caifanes, The Rasmus, Junior H: estos son los conciertos para cerrar el año en CDMXBad Bunny regresa a México con ocho fechas en el Estadio GNP Seguros, este 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre, el único artista que le pisa los talones a Shakira para reunir gente en ese espacio.
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Además de Dua Lipa, que abrió con tres fechas el mes, diciembre continúa con la tendencia de conciertos en el año para distintos gustos en la música, desde Caifanes, el regreso de ‘El conejo malo’ Bad Bunny hasta The Rasmus, Junior H, entre muchos otros.
A Dua Lipa le resta la fecha del 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, pero en música hay mucho más para culminar el 2025, pues seguido de la londinense el festival Knotfest tendrá actividad este sábado 6 en materia de rock, heavy metal, rock alternativo, y la presencia de Marylin Manson como estelar en el Estadio Fray Nano.
Mientras que el 5, 6 y 7 de diciembre Caifanes tendrá momentos en el Palacio de los Deportes, para repetir la hazaña unos días después, el 20 y 21 de diciembre.
En la agenda del Auditorio Nacional figuran Kevin Karl con fechas el 5 y 6 de diciembre, y Los Ángeles Azules en dos momentos, el 10 y 11 de diciembre. Mientras que el Auditorio BB recibirá a Mehro el 8 de diciembre, y posteriormente a Eme MalaFe el 19 de diciembre.
Bad Bunny regresa a México con ocho fechas en el Estadio GNP Seguros, este 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre, el único artista que le pisa los talones a Shakira para reunir gente en ese espacio, de los de mayor capacidad a nivel nacional en donde ‘Benito’ buscará reunir a 65 mil personas cada noche.
Otros que buscarán hacer lo propio serán The Rasmus en su retorno a México con una fecha, este 13 de diciembre en el Velódromo Olímpico; misma fecha en la que también se presentará Heavy Metal X’Max.
El Metropólitan recibirá a Dany Frank también el 13 de diciembre, y luego Katseye el 16 de diciembre.
En representación del regional mexicano Junior H se presentará este 15 de diciembre en la Monumental Plaza de Toros la México, mismo recinto en donde estará también Alfredo Olivas este 20 de diciembre. La Banda MS también tendrá dos fechas este 19 y 20 de diciembre en la Arena Ciudad de México.
La lista de conciertos del mes queda así:
Estadio GNP Seguros
- Dua Lipa: 1, 2 y 5 de diciembre
- Bad Bunny: 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre
Auditorio Nacional
- Kevin Kaarl: 5 y 6 de diciembre
- Los Ángeles Azules: 10 y 11 de diciembre
- Lunario del Auditorio Nacional
- Los petitfellas: 4 de diciembre
- Fernando Delgadillo: 13 de diciembre
- Los Chinacos de Toño Medina: 17 de diciembre
- Jaime Varela: 20 de diciembre
- Monumental Plaza de Toros México
- Junior H: 15 de diciembre
- Alfredo Olivas: 20 de diciembre
Palacio de los Deportes
- Caifanes: 5, 6 7, 20 y 21 de diciembre
- Toto: 16 de diciembre
- I Love Dance 2025: 19 de diciembre
- Pabellón del Palacio de los Deportes
- Brray: 5 de diciembre
- Sharig: 6 de diciembre
- Subtronics: 13 de diciembre
Teatro Metropólitan
- Los Korucos: 6 de diciembre
- Danny Frank: 13 de diciembre
- KATSEYE: 16 de diciembre
Foro Indie Rocks
- Sistema de Entretenimiento: 4 de diciembre
- Christian Death y Gene Loves Jezebel: 5 de diciembre
- La Élite: 12 de diciembre
- Charles Ans: 18 de diciembre
- Velódromo Olímpico
- Rich Vagos Fest 2025: 12 de diciembre
- The Rasmus: 13 de diciembre
La Maraka
- T.A.T.U: 1, 2, 3 y 4 de diciembre
- Myriam, Aranza y Sheyla: 5 de diciembre
- DLD: 12 y 13 de diciembre
- Mercurio, Alan Ibarra y Ari Borovoy: 19 de diciembre
- Charlie Zaa y Manuel José: 20 de diciembre
- Sonido Gallo Negro: 26 de diciembre