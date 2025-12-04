Bad Bunny, Caifanes, The Rasmus, Junior H: estos son los conciertos para cerrar el año en CDMX

Bad Bunny actúa en los Premios Billboard Latinos en Coral Gables, Florida, el 5 de octubre de 2023. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Además de Dua Lipa, que abrió con tres fechas el mes, diciembre continúa con la tendencia de conciertos en el año para distintos gustos en la música, desde Caifanes, el regreso de ‘El conejo malo’ Bad Bunny hasta The Rasmus, Junior H, entre muchos otros.

A Dua Lipa le resta la fecha del 5 de diciembre en el Estadio GNP Seguros, pero en música hay mucho más para culminar el 2025, pues seguido de la londinense el festival Knotfest tendrá actividad este sábado 6 en materia de rock, heavy metal, rock alternativo, y la presencia de Marylin Manson como estelar en el Estadio Fray Nano.

Mientras que el 5, 6 y 7 de diciembre Caifanes tendrá momentos en el Palacio de los Deportes, para repetir la hazaña unos días después, el 20 y 21 de diciembre.

En la agenda del Auditorio Nacional figuran Kevin Karl con fechas el 5 y 6 de diciembre, y Los Ángeles Azules en dos momentos, el 10 y 11 de diciembre. Mientras que el Auditorio BB recibirá a Mehro el 8 de diciembre, y posteriormente a Eme MalaFe el 19 de diciembre.

Bad Bunny regresa a México con ocho fechas en el Estadio GNP Seguros, este 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre, el único artista que le pisa los talones a Shakira para reunir gente en ese espacio, de los de mayor capacidad a nivel nacional en donde ‘Benito’ buscará reunir a 65 mil personas cada noche.

Otros que buscarán hacer lo propio serán The Rasmus en su retorno a México con una fecha, este 13 de diciembre en el Velódromo Olímpico; misma fecha en la que también se presentará Heavy Metal X’Max.

El Metropólitan recibirá a Dany Frank también el 13 de diciembre, y luego Katseye el 16 de diciembre.

En representación del regional mexicano Junior H se presentará este 15 de diciembre en la Monumental Plaza de Toros la México, mismo recinto en donde estará también Alfredo Olivas este 20 de diciembre. La Banda MS también tendrá dos fechas este 19 y 20 de diciembre en la Arena Ciudad de México.

La lista de conciertos del mes queda así:

Estadio GNP Seguros

Dua Lipa: 1, 2 y 5 de diciembre

Bad Bunny: 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre

Auditorio Nacional

Kevin Kaarl: 5 y 6 de diciembre

Los Ángeles Azules: 10 y 11 de diciembre

Lunario del Auditorio Nacional

Los petitfellas: 4 de diciembre

Fernando Delgadillo: 13 de diciembre

Los Chinacos de Toño Medina: 17 de diciembre

Jaime Varela: 20 de diciembre

Monumental Plaza de Toros México

Junior H: 15 de diciembre

Alfredo Olivas: 20 de diciembre

Palacio de los Deportes

Caifanes: 5, 6 7, 20 y 21 de diciembre

Toto: 16 de diciembre

I Love Dance 2025: 19 de diciembre

Pabellón del Palacio de los Deportes

Brray: 5 de diciembre

Sharig: 6 de diciembre

Subtronics: 13 de diciembre

Teatro Metropólitan

Los Korucos: 6 de diciembre

Danny Frank: 13 de diciembre

KATSEYE: 16 de diciembre

Foro Indie Rocks

Sistema de Entretenimiento: 4 de diciembre

Christian Death y Gene Loves Jezebel: 5 de diciembre

La Élite: 12 de diciembre

Charles Ans: 18 de diciembre

Velódromo Olímpico

Rich Vagos Fest 2025: 12 de diciembre

The Rasmus: 13 de diciembre

