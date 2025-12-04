Bad Bunny supera a Taylor Swift como el artista más escuchado: Spotify Wrapped 2025

Bad Bunny se presenta durante los iHeartRadio Music Awards en Los Ángeles el 17 de marzo de 2025. Foto: AP

NUEVA YORK (AP) — La temporada navideña ha llegado, y con ella, un regalo para los fanáticos de los datos de fin de año y el marketing: ¡Spotify Wrapped está aquí! Y el superastro puertorriqueño Bad Bunny ha sido nombrado su artista más reproducido por cuarta vez, destronando a Taylor Swift.

El miércoles, el gigante del streaming presentó su resumen anual de tendencias de escucha individuales, así como tendencias de todo el mundo. Los usuarios ahora pueden acceder a sus artistas, canciones, géneros, álbumes y podcasts principales, además de descubrir qué artistas tuvieron el mayor año en la plataforma.

Esto es lo que necesitas saber.

Los artistas que encabezan las listas continúan dominando

Bad Bunny fue el artista más reproducido a nivel mundial en 2025, habiendo acumulado más de 19.800 millones de reproducciones. Le siguen Swift, The Weeknd, Drake y Billie Eilish, en ese orden.

Durante los últimos dos años, Swift había tenido el primer lugar a nivel mundial, reclamándolo en 2023 y manteniéndolo en 2024, habiendo destronado a Bad Bunny. El artista urbano mantuvo el codiciado título durante tres años consecutivos comenzando en 2020. Ahora, está de vuelta en la cima.

En Estados Unidos, la lista de artistas más reproducidos es algo similar: Allí, Swift lidera, seguida por Drake, Morgan Wallen y Kendrick Lamar. Bad Bunny ocupa el quinto lugar.

El álbum más reproducido a nivel mundial fue, por supuesto, “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny, seguido por la banda sonora de “KPop Demon Hunters” y tres lanzamientos de 2024: “Hit Me Hard and Soft” de Billie Eilish, “SOS Deluxe: LANA” de SZA y “Short n' Sweet” de Sabrina Carpenter, en ese orden.

En Estados Unidos, difiere ligeramente. El álbum más reproducido es “I'm The Problem” de Wallen, seguido por SZA, Bad Bunny, la banda sonora de “KPop Demon Hunters” y “GNX” de Lamar.

A nivel mundial, el título de la canción más reproducida es para la colaboración de Bruno Mars y Lady Gaga, “Die with a Smile”, que ha acumulado más de 1.700 millones de reproducciones. Luego sigue “Birds of a Feather” de Eilish, “APT.” de Mars y Rosé, “Ordinary” de Alex Warren y “DtMF” de Bad Bunny.

“Luther” de Lamar y SZA fue la canción más reproducida en Estados Unidos, seguida por “Die with a Smile”, “Ordinary”, “Birds of a Feather” y en quinto lugar, “TV Off” de Lamar y Lefty Gunplay.

¿Qué hay de nuevo con Spotify Wrapped este año?

Como cada año, hay algunas características nuevas. Estas incluyen la introducción de “Top Álbumes”, un ranking de fanáticos para mostrar a los usuarios dónde se ubican en las reproducciones de un artista, una función de “Edad de Escucha” que compara los hábitos de streaming de un usuario con los de su rango de edad y mucho más.

También hay algo llamado “Wrapped Party”, una función interactiva que permite a los usuarios comparar su Wrapped con otros usuarios de Spotify.

Estas adiciones difieren del año pasado, cuando algunos usuarios de Spotify se quejaron en las redes sociales de que Wrapped, que sufre cambios de diseño cada año, fue minimalista en 2024. Dijeron que carecía de características anteriores como “Top Ciudades”, “Audio Auras” y “Top Géneros”. Esta última ha sido reinstaurada para 2025.

Otras características revisadas en 2025 incluyen “Top Canciones”, que ahora permitirá a los usuarios ver cuántas veces reprodujeron sus 100 mejores pistas y un “Quiz de Canción Top”.

Spotify Wrapped en una economía de streaming

Los artistas más grandes, a nivel mundial, continúan ocupando los primeros lugares en Spotify Wrapped. Y eso no debería sorprender: están destacados prominentemente en todo el servicio de streaming, incluyendo sus listas de reproducción altamente influyentes, además de contar con fans leales y dedicados. Para los artistas independientes que pueden aparecer en el Wrapped de un oyente individual, acceder a un lugar destacado en la lista global requeriría miles de millones de reproducciones.

El streaming representa la mayor parte del dinero generado por la industria musical: el 84% en Estados Unidos, según la Asociación de la Industria de Grabación de América.

Spotify es la plataforma más grande de todas, representa aproximadamente el 31% de la cuota de mercado total, con un reporte de 713 millones de usuarios y 281 millones de suscriptores en más de 180 mercados. Eso es un aumento respecto a los 626 millones de usuarios y 246 millones de suscriptores de esta época el año pasado, respectivamente.