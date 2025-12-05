Anuncian creación del Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat

OAXACA, Oax. (apro).- Con el propósito de tender un nuevo puente entre las comunidades literarias de América Latina y España, fue creado el Premio Internacional de Novela Breve Almadía-Ventosa Arrufat.

Editorial Almadía y la Sociedad Ventosa-Arrufat anunciaron la creación del Premio Internacional de Novela Breve, con el cual se busca reconocer la excelencia y la originalidad de la narrativa breve en lengua española.

El premio está dotado con 20 mil euros en concepto de regalías y la novela ganadora será publicada en México, España, Argentina y Colombia, con distribución en el resto de Latinoamérica.

El jurado está conformado por las escritoras Cristina Rivera Garza (México), Selva Almada (Argentina) y Mónica Ojeda (Ecuador).

Guillermo Quijas, editor de Almadía, manifestó que “queremos que este premio sea un espacio de encuentro y descubrimiento, donde distintas voces puedan circular en ambos lados del Atlántico. Esa ha sido una de las premisas que hemos intentado impulsar en Almadía en estos últimos años. Desde Juan Rulfo hasta Samanta Schweblin, de Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, La azotea de Fernanda Trías, a las novelas de César Aira, la narrativa breve ha encontrado siempre nuevas formas de narrarse. Este premio busca sumarse a esa tradición y prolongar su vitalidad en la literatura contemporánea.”?

Este nuevo galardón literario busca ampliar la red de colaboración que Almadía ha tejido en estos años entre autores, lectores, editoriales, librerías y ferias de distintos países. El sentido de la editorial está en compartir un catálogo entre México y España, y trabajar para que los libros circulen también por América Latina.

La Sociedad Ventosa-Arrufat contribuye a fortalecer este propósito al brindar un estipendio económico que favorece la creación y la continuidad del proyecto.

Las librerías serán el eje de la distribución del libro ganador, como espacios esenciales para que los libros independientes encuentren su lugar: el encuentro directo con los lectores.

Destacaron que en junio de 2026 se anunciarán los cinco finalistas, y el fallo se dará a conocer en julio de 2026, durante una ceremonia en la Ciudad de México.

Criterios de evaluación

El jurado valorará la originalidad y creatividad, la calidad literaria, el desarrollo narrativo, la construcción de personajes y escenarios, y el impacto emocional o intelectual de las obras finalistas. Los lineamientos del jurado garantizan transparencia, diversidad y confidencialidad en el proceso de selección.

Las bases principales es que pueden participar escritores de cualquier nacionalidad o residencia, mayores de 25 años, con una obra inédita en español. La extensión deberá ser de 25 000 a 45 000 palabras y el plazo de recepción estará abierto del 4 de noviembre de 2025 hasta el 12 de febrero de 2026.

Las obras deberán subirse exclusivamente a través de?www.premioalmadia.com?y el jurado podrá declarar el premio desierto si considera que las obras no cumplen con los estándares de calidad.

Detallaron que este premio forma parte de las celebraciones por los 20 años de Editorial Almadía, fundada en Oaxaca (México) en 2005 y participan como aliados de esta edición del premio La Sociedad Ventosa Arrufat, La Fundación Alfredo Harp Helú, Mezcal Rey Campero, Zebralution, Tienda Q, La Proveedora, Sabina Sabe y varios más.

“Celebrar veinte años de Almadía con este premio es una forma de pensar en el futuro y de seguir afianzando la vocación principal de la editorial: buscar lectores para libros que nos emocionan. La alianza con la Sociedad Ventosa-Arrufat y con diversas instituciones nos permite ampliar la conversación literaria iberoamericana y fortalecer un proyecto donde distintos aliados trabajamos juntos por la literatura en español.”, aseguró Guillermo Quijas.

Editorial Almadía publica, desde 2005, libros que entusiasman y que dialogan con la literatura del presente y entre su catálogo de 500 títulos ha reunido a autores como Juan Villoro, Mónica Ojeda, Daniela Tarazona, Bernardo Esquinca, Fernanda Melchor, Terry Tempest Williams, Jazmina Barrera, Clyo Mendoza, Guillermo Fadanelli, Isabel Zapata, Samanta Schweblin, Mario Bellatin, Mia Couto, J.M.G. Le Clezio, Enrique Vila-Matas y Gonçalo M. Tavares, entre muchos otros.

Mientras que la Sociedad Civil VentosaArrufat, constituida para dar cumplimiento al legado del matrimonio Gabriel Ventosa Ruera y Dolores Arrufat Figueres —quienes, tras su exilio desde Cataluña a México, decidieron destinar parte de su herencia al fomento de la cultura— tiene su razón de ser en promover la creación, difusión y reconocimiento de proyectos literarios y culturales en el ámbito iberoamericano.

Desde su formalización (registrada en 2016), la Sociedad ha impulsado convocatorias de cuento y novela, catalizado la participación de autores de múltiples países, y favorecido la edición, visibilidad y profesionalización de nuevas voces en lengua española. Su interés se centra en generar plataformas para la literatura que dialoguen con la identidad, la lengua, la memoria y la diversidad cultural; apoyar tanto a escritores emergentes como a iniciativas que fortalezcan la tradición literaria hispano-hablante; y contribuir a la vitalidad del ecosistema cultural con el trabajo en comunidades alejadas de la periferia, remodelando escuelas públicas y edificando bibliotecas en México.

