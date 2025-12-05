Cary-Hiroyuki Tagawa, actor que participó en 'Mortal Kombat', falleció a los 75 años

SANTA BÁRBARA, California (AP).- Cary-Hiroyuki Tagawa, actor nacido en Tokio y conocido por sus papeles en la película "Mortal Kombat" y la serie de televisión "The Man in the High Castle", falleció. Tenía 75 años.

Tagawa murió rodeado de su familia en Santa Bárbara por complicaciones derivadas de un derrame cerebral, confirmó el jueves su manager, Margie Weiner.

“Cary era un ser excepcional: generoso, considerado y un compromiso inquebrantable con su oficio”, escribió en un correo electrónico. “Su pérdida es inconmensurable. Mi corazón está con su familia, amigos y todos los que lo amaron”.

Las décadas de papeles de Tagawa en cine y televisión despegaron en 1987, cuando apareció en la película ganadora del Oscar de Bernardo Bertolucci, "El último emperador". Desde entonces, ha participado en películas como "Pearl Harbor", "El planeta de los simios" y "Licencia para matar".

Tagawa se crio principalmente en el sur de Estados Unidos, mientras que su padre, nacido en Hawái, estuvo asignado a bases militares en el territorio continental de Estados Unidos. Vivió un tiempo en Honolulu y en la isla hawaiana de Kauai.

El padre de Tagawa conoció a su madre mientras estaba destinado en Japón, dijo Tagawa a la revista Honolulu en 2004. Sus padres le pusieron el nombre de Cary Grant y a su hermano el de Gregory Peck, dijo.

Su madre, Ayako, había sido actriz de teatro en Japón, según el semanario Midweek de Honolulu . Tagawa dijo que le pidió que no se dedicara a la actuación porque no había muchos papeles buenos para asiáticos.

Finalmente comenzó una carrera como actor a los 36 años después de ser agricultor de apio, conductor de limusina, conductor de camión de reparto de pizza y fotoperiodista, dijo.

“La buena noticia para los actores asiáticos y Hollywood es que está mejor que nunca, pero la mala noticia es que no ha cambiado tanto”, declaró a Midweek en 2005. “Las oportunidades no han aumentado tanto, pero comercialmente hay más exposición”.

Tagawa interpretó al Barón en “Memorias de una geisha”, una película de 2005 basada en la exitosa novela que narra el ascenso de una joven desde la pobreza en un pueblo pesquero japonés a la vida en la alta sociedad.

Algunos críticos dijeron que la película carecía de autenticidad, pero Tagawa dijo que no era realista esperar que una obra de ficción escrita y dirigida por estadounidenses reflejara plenamente el estilo y las sensibilidades japonesas.

"¿Qué esperaban? No era un documental", declaró Tagawa a The Associated Press en 2006. "A menos que los japoneses hicieran la película, todo es interpretación".

Tagawa dijo a la AP que estudió varios actos marciales, pero los abandonó porque no le interesaba pelear ni competir.

En cambio, desarrolló un sistema al que llamó Ninjah Sportz, que incorporaba las artes marciales como herramienta de entrenamiento y sanación. Trabajó con atletas profesionales como Brian Viloria, campeón de peso minimosca del Consejo Mundial de Boxeo, y asesoró a miembros del equipo de fútbol americano de la Universidad de Hawái.

En 2008, Tagawa se declaró culpable en un tribunal de Honolulu de un delito menor por acosar a su novia. Tenía moretones en las piernas, según informó la policía en aquel momento.

Su abogado dijo que asumió toda la responsabilidad del caso desde el principio y no puso excusas.