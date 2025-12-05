Claudia Curiel descarta un recorte en el presupuesto para cultura en 2026

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, afirmó que a pesar del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026 que se prevé para cultura con un 4.57% menos respecto a este año, no hay un recorte, pues a su juicio a lo largo del año “aumenta en base a necesidades que tenemos”.

Lo anterior tras la conferencia en donde se dio a conocer el nuevo disco de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, con obras de cinco compositoras nacionales.

Desde la Sala 4 de la Cineteca Chapultepec, Curiel de Icaza, quien fue abordada por reporteras, afirmó respecto a las dudas del sector en torno al PEF 2026:

“Tenemos asegurado todos los apoyos a la creación, el año pasado hubo 350 millones de pesos entre estímulos, todas las convocatorias crecieron en presupuesto, este año avanzamos mucho en entrega de escuelas, también hay un incremento al cine nacional de un 27%, de 80 millones de pesos más, el presupuesto sale desde un punto de partida y se va modificando a lo largo del año, entonces salimos garantizando toda la operación…

“No hay recorte puntual a ningún apoyo, ni sueldos, además de que hay que tabular el salario de trabajadores porque creció el salario mínimo; y vamos a ver el plan de trabajo con Capítulos 3000, es prioritario mejorar condiciones de quienes hacen labores sustantivas, y tenemos un proyecto a mediano plazo para ello.”

Y aunque se le insistió en que se habla de una reducción real de 4.57% con base en números, dijo:

“Primero se hablaba de reducción inicial de 17%, luego de 4% menos, ese 4% supuesto menos es con el que arrancamos de piso y aumenta en base a necesidades que tenemos como el ‘Plan Michoacán’, las necesidades de escuelas, de obras de proyectos prioritarios, pero no hay reducción puntual… el presupuesto modificado lo vamos a tener el próximo año.”

Sobre el presupuesto para la nueva UCUVI (Unidad de Culturas Vivas) comentó que su presupuesto se va a alimentar de distintos áreas –posiblemente la Dirección de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas–, y tendrá incremento adicional:

“Es una unidad que tendrá incremento porque es parte de las políticas nuevas de fortalecer patrimonio vivo, ya se hacía, pero hace mucho que no se fortalece esa maravillosa dirección que tiene trabajo territorial, gente valiosa, y que ahora va a trabajar a nivel transversal con lenguas y culturas populares, es una de las apuestas del gobierno”.

En el tema del Plan Michoacán recalcó que ya hay cuatro acciones con base en mecanismos del gobierno federal y un primer diagnóstico –haciendo énfasis en un fortalecimiento a promotores y artistas comunitarios, artistas locales y festivales ya existentes–, y por concluir un trabajo de “sistematización” (mesas de diálogo) con la comunidad artística.

Respecto al funcionamiento de la Bodega Nacional de Arte, que albergaría 64 mil obras –y todavía pendiente del mega proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura del sexenio pasado–, comentó que la apertura se tiene prevista para febrero próximo, y si ha habido retraso se debió a la intensa temporada de lluvias.