Joan Manuel Serrat causa furor en la FIL; se retira un momento de la charla por los gritos (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El poeta-cantor Joan Manuel Serrat abandonó durante algunos minutos su charla en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara debido al fuerte ruido que se escuchaba afuera de la sala; después volvió al escenario para conversar con el público mexicano que esperaba con ansias su participación.

El incómodo momento ocurrió este jueves 4 de diciembre, luego de que el Auditorio Juan Rulfo de la FIL no dio a basto para la cantidad de personas que querían presenciar la charla de Serrat.

Varios asistentes quedaron fuera del recinto, lo que provocó fuertes gritos y ruidos que impidieron que el catalán escuchara al moderador, que en esta ocasión fue el escritor mexicano Benito Taibo:

“Les agradezco a todos mucho, yo he hecho muchos kilómetros para estar aquí hoy, era un día para mí extraordinario, de mucha ilusión, pero es imposible mantener un acto de un calado afectivo con un alboroto como el que hay ahí afuera. No es culpa mía, perdonen ustedes. Buenas tardes”, dijo el cantautor, aparentemente molesto.

Apenas habían pasado 10 minutos de que comenzó el encuentro. Miles de personas se quedaron desconcertadas y en silencio, aunque inmediatamente los organizadores de la FIL empezaron a controlar el asunto y lograron convencer a Serrat de regresar a la sala.

Joan Manuel Serrat abandona charla en la FIL Guadalajara por caos y gritos. Tras unos minutos regresó para continuar Mil Jóvenes con Serrat #FIlGuadalajara #serrat #guadalajara @PublimetroMX pic.twitter.com/gKPhD02Wxo — Gabriela Acosta (@gacosta13) December 4, 2025

Después de 13 minutos, el intérprete salió nuevamente ante el eufórico público, que, aunque se esperaba que en su mayoría fuera de gente joven, terminó siendo de gente adulta mayor.

“Un saludo a los que están afuera, que lamentablemente no pueden caber en esta sala. Gracias por acercarse aquí y espero que entre todos podamos hacer que nos escuchemos los unos a los otros de la mejor manera posible”, dijo el catalán a su regreso.

El intérprete volvió con un ánimo distinto, relajado, y fue recibido nuevamente con aplausos.

Comenzó hablando de futbol y contó que dejó de ser aficionado del Necaxa para irle a los Pumas, el mismo equipo al que sigue Taibo, por lo que ambos chocaron las manos y el cantante soltó una risa por primera vez en la presentación, aligerando el tenso ambiente.

A lo largo de la charla, Serrat abarcó temas como su disgusto por el auge de los gobiernos de derecha alrededor del mundo:

“Es más fácil pronosticar la fecha del fin del mundo que la fecha del fin del capitalismo, tal como están las cosas con un mundo controlado por una casta que diariamente gana miles de millones de dólares, con un absoluto desprecio a la humanidad, de una manera asquerosa realmente. Por eso es difícil para los gobiernos que no forman parte de la derecha y la ultraderecha que está imponiendo lo que quiere y cuando quiere, con desprecio contra cualquier cosa humana que pudiera afectarse”, mencionó.

“La derecha y la ultraderecha mandan mensajes a la mayoría de la humanidad tratando de desprestigiar la democracia y un régimen representativo basándolo en otro régimen milagroso en el cual la gente se hace rica a través de unas oportunidades que aparecen vaya usted a saber de dónde”, añadió.

Por otro lado, abarcó el tema de la migración, y considero que el Mediterráneo es un mar “contaminado y sobreexplotado” que ha sido testigo del camino de cientos de migrantes, lo que lo ha convertido en un “sarcófago enorme”:

“Lágrimas por la muerte de tanta gente que desde hace unos años se echaron al mar tratando de encontrar un lugar mejor para que crecieran sus hijos y, lamentablemente, habría que decir que Europa como tal no ha tenido un comportamiento solidario ni generoso en esto, más bien ha condenado a muchos miles de estos emigrantes involuntarios, como siempre suelen ser los emigrantes, nadie deja la casa donde nació para irse a una vida que no sabe que le ha deparar en otro lugar”, sostuvo.

Recibe doctorado honoris causa

Este viernes 5 de diciembre, Serrat recibió el doctorado Honoris Causa por la Universidad de Guadalajara, uno de los reconocimientos más importantes que concede la institución a figuras que han contribuido a la construcción del conocimiento.

"Soy feliz con este oficio que me gusta hacer y por el que a veces me aplauden. (...) Solo con esfuerzo y paciencia se puede hacer algo que deje a uno satisfecho y sea capaz de emocionar. (...) En estos días en que Guadalajara y México salen a las calles para llenar la FIL, para vivir con pasión el mundo de la literatura, quiero pensar que llegará el día en que ese México de los libros, le gane al México de las armas”, dijo Serrat durante la ceremonia de entrega.