Muere Eduardo Manzano, comediante de “Los Polivoces” y “Una familia de 10”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor y comediante Eduardo Manzano, conocido por participar en "Los Polivoces” y “Una familia de 10", falleció este 4 de diciembre, a los 87 años, así lo informó su hijo a través de redes sociales.

“Con profundo dolor despedimos a mi papito hermoso y agradecemos a todos los que respetuosamente se han sumado con sus muestras de cariño”, escribió Lalo Manzano Jr. en Instagram.

Asimismo, publicó una dedicatoria para su padre, expresando la admiración que le tiene y la tristeza que siente por su partida:

"Hoy el escenario de la vida ha bajado el telón. Mi padre, un comediante querido por miles y un ser humano admirado por todos los que lo conocieron, ha partido de este mundo. Fue un hombre extraordinario, bondadoso, inteligente y con un corazón tan grande como su talento".

"Detrás de cada chiste había un trabajador incansable, detrás de cada aplauso había un ser humano que amaba profundamente lo que hacía, y detrás de cada sonrisa siempre hubo un padre que nos enseñó a reír incluso en los momentos más difíciles", añadió.

El hijo de Manzano terminó su mensaje recordando el legado del comediante, quien “no solo vive en los escenarios que iluminó, sino en las personas que transformó con una sonrisa”.

“Gracias, papito hermoso, por cada enseñanza y por haber hecho de nuestras vidas tu obra maestra. Hoy el mundo te aplaude de pie una vez más. Descansa en paz", concluyó.





Sobre Eduardo Manzano

El actor, imitador y cómico, nació el 18 de julio de 1938 en la colonia Guerrero, Ciudad de México. Desde el inicio de su carrera tuvo una misión: salvar a millones de mexicanos de la tristeza.

Estudió en la Escuela de Locutores y comenzó como imitador de voces, siguiendo los pasos de figuras como José Ángel Espinoza Ferrusquilla:

“¡Ferrusquilla fue mi ejemplo! Fue el papá de los imitadores, don José Ángel Espinoza que tanto lo admiré y fue mi ejemplo para precisamente yo desprenderme de ahí y hacer cosas como él hacía”, contó Manzano a Proceso en 2018.

Años después participó en el programa "La Hora del Imitador", donde conoció a Enrique Cuenca, quien más tarde fue su colega en “Los Polivoces”, una producción sesentera y setentera, con la que ambos alcanzaron la fama en México y Latinoamérica.

Asimismo, el fallecido actor participó en otros programas y filmes como “Tres mil kilómetros de amor (1967) “, "Agarrando parejo" (1964), "La Rosa de Guadalupe” (2009), “Hazme reír y serás millonario” (2009), “El Show de Eduardo Segundo” (1976), “Como dice el dicho” (2015-2016), entre otros.

A lo largo de su trayectoria, Manzano se consolidó como un ícono de la comedia mexicana. Participó en varias obras teatrales y continuó con su trabajo como imitador de voces.

El actor mexicano estuvo casa con Lourdes Martínez, del trío de “Los Impala”, con quien tuvo tres hijos: Mariela Manzano Martínez, Ariel Manzano Martínez y Eduardo Manzano Martínez. Posteriormente se casó con Susana López Parra, con quien mantenía su relación hasta la actualidad.