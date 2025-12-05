OFCM lanza primer disco con obra de compositoras mexicanas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Obras de cinco compositoras de cuatro generaciones distintas conforman la más reciente grabación de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), grabado con tecnología Dolby Atmos, presencia en todas las plataformas musicales a partir de este 22 de diciembre, y un lanzamiento en físico el próximo año.

Él álbum lleva el título “New?Orchestral?Music?from?Mexico” (Nueva música orquestal desde México) bajo el sello discográfico de Mode Records, uno de los más importantes en la escena de distribución y catálogo de música clásica a nivel internacional.

La grabación, que tuvo un adelanto para la prensa, tuvo la dirección del titular artístico de la OFCM, Scott Yoo, y contempla a las obras?“Recordare”?(2006), de Hilda Paredes;?“Cuando caiga el silencio”?(2019), de Ana Lara;?“Sigue siendo arena”?(2018), de Andrea Chamizo Alberro, creada con la beca Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM);?“Tríptico”?(2023), de Marcela Rodríguez, y?“De las Tinieblas la Luz”?(2020), de Georgina Derbez.

Además, la portada del disco, con una esencia de flores y colores en tonos rojos, amarillos, y azules, es una pieza proporcionada para la ocasión de la artista Magali Lara.

Durante el acto de presentación con medios de comunicación en la Cineteca Nacional Chapultepec se mencionó que las obras, salvo la de Chamizo, ya han sido interpretadas a lo largo de este año en el programa de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM).

La iniciativa del disco fue propuesta de Claudia Curiel de Icaza, durante su gestión como titular de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (2018-2024), quien ahora es titular de Cultura federal, quien acudió a la presentación portando una playera con las iniciales de la orquesta; ahí también se encontró Ana Francis López?Bayghen?Patiño, actual titular de cultura capitalina; Dalí Estrada, directora operativa de la OFCM; así como Chamizo, Rodríguez, y Derbez, mientras que Lara y Paredes asistieron de manera virtual.

Para presentar el volumen también se proyectó un cortometraje sobre la esencia de las obras, en donde José María Serralde, productor ejecutivo del disco destacó la iniciativa, selección, disposición de la OFCM y resultado profesional que coloca a la orquesta y a las compositoras ante el ojo internacional de la música.

Durante el acto se destacó la grabación del disco vía Mode Records, sello con más de 300 lanzamientos y un catálogo disponible para descarga y?streaming?a nivel mundial a través de?Naxos, el mayor distribuidor independiente de música clásica, en las principales plataformas digitales.

El disco podrá adquirirse en?moderecords.bandcamp.com/album/new-orchestral-music-from-mexico?y, a partir del 22 de diciembre de 2025, en todas las plataformas musicales conocidas, como Spotify, Amazon Music, Apple Music, entre otras.

Otro dato en torno a esta grabación es que el lanzamiento se da a conocer en el marco de los 16 “Días de Activismo contra la Violencia de Género”, campaña mundial que se extiende anualmente del 25 de noviembre –Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (25N), al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos–, con el objetivo de reconocer la participación de las mujeres en la música, al tiempo de fomentar la igualdad de oportunidades y la equidad de género en el arte.