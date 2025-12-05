¿Qué hacer en estas fiestas decembrinas? Lista de eventos en la CDMX 

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Ciudad de México se llenará de nochebuenas, luces y villancicos, además de una oferta cultural que permitirá disfrutar la época decembrina con opciones que van desde lo más tradicional hasta innovadoras formas de festejar.

A continuación, te presentamos algunas de las actividades más destacadas, que incluyen: mercados navideños; pastorelas; conciertos y experiencias inmersivas; así como festivales con temáticas alusivas a las fiestas de la temporada.

Mercado Navideño en el Zócalo

La Verbena Navideña es un evento gratuito anual que convierte al Zócalo capitalino en un mercado navideño gigante y perfecto para pasar tiempo en familia. El evento ofrece luces, árboles de navidad, una pista de hielo y deliciosos antojos tradicionales.

Fecha: del 20 de diciembre al 4 de enero del 2026.

Ubicación: Plaza de la Constitución, Centro Histórico de la Ciudad de México, Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

¡Arranca la venta de la flor de Nochebuena en la Ciudad de México! ??

La #JefaDeGobierno @ClaraBrugadaM y autoridades de @SEDEMA_CDMX, @corenadr y @XochimilcoAl, presentaron el comienzo de la venta en Xochimilco y mercados de la capital, con 1 millón 800 mil plantas cultivadas. pic.twitter.com/OAyQz7gJRL — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) November 28, 2025

Festival Artesanal de Café, Chocolate y Más

Para impulsar el consumo de productos artesanales, en esta edición navideña del festival, los visitantes podrán degustar una gran variedad de alimentos tradicionales en estas fiestas decembrinas, como la simbólica Rosca de Reyes, bacalao, romeritos, mole, tamales y mucho más.

Fecha: 13 y 14 de diciembre, de 10:00 a 19:00 horas.

Ubicación: Jalapa 38, Roma Norte.

Costo: gratuito.

Galas de Invierno del Circo Atayde Hermanos

En su 137 aniversario, el Circo Atayde Hermanos ofrecerá una vez más un espectáculo circense con temática navideña y orquesta en vivo, en el que se podrán apreciar desde acrobacias de alto vuelo hasta números ecuestres y animales exóticos.

Fecha: del 25 al 28 de diciembre, con funciones jueves a sábado a las 17:00 y 19:30 horas, y domingo a las 11:00 y 17:00 horas.

Ubicación: Centro Cultural Teatro 1 (Av. Cuauhtémoc 19, Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc).

Costo: desde 440 hasta mil 830 pesos.

Tianguis del Pulque Navideño

Pulque, mezcal, cerveza y vinos artesanales serán solo algunas de las bebidas que podrán degustar los asistentes en el Tianguis del Pulque Navideño, acompañándolas con comida tradicional, música en vivo e incluso leyendas sobre lucha libre.

Fecha: 6 y 7 de diciembre, de 12:00 a 21:00 horas.

Ubicación: Centro de Convenciones y Exposiciones Tlatelolco (Manuel González 171, San Simón Tolnahuac, alcaldía Cuauhtémoc).

Costo: 30 pesos.

Concierto de Jazz Navideño en la Torre Latinoamericana

Como una alternativa novedosa, el Mirador de la Torre Latino ofrecerá funciones de “Swing Jazz en las Nubes”, en un espectáculo con temática navideña que combina música y vistas espectaculares de la Ciudad de México.

Fecha: del 12 al 23 de diciembre, en un horario de 20:00 a 22:00 horas.

Ubicación: Mirador Torre Latino (Eje Central Lázaro Cárdenas 2-piso 44, Col. Centro, Centro, alcaldía Cuauhtémoc).

Costo: 350 pesos.

The Santa Run

Como cada año, llega la carrera navideña The Santa Run, donde cientos de participantes junto a sus mascotas podrán recorrer de 1K, 5K y hasta 10K vestidos de rojo y blanco como el icónico personaje de Santa Claus.

Fecha: 14 de diciembre, a las 7:00 horas.

Ubicación: Parque La Mexicana (Av. Luis Barragán 505, Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa).

Costo: desde 690 hasta 790 pesos.

Navidad Medieval Encantada

La Navidad se transportará a la época medieval en el Ex Convento del Desierto de los Leones, donde a través de una experiencia inmersiva, los asistentes se podrán sentir en un ambiente lleno de magia, batalla y tradición ancestral.

Fecha: 14 de diciembre, de 10:30 a 17:00 horas.

Ubicación: Parque Nacional Desierto de los Leones (Carretera México-Toluca, La Venta, alcaldía Cuajimalpa).

Costo: 200 pesos.

Nacimientos Mexicanos en el Museo del Carmen

Para celebrar una de las tradiciones navideñas más mexicanas, en el Museo del Carmen se podrá apreciar una colección de nacimientos hechos con barro, madera, textiles, vidrio soplado, cestería, papel amate y más técnicas tradicionales.

Fecha: del 26 de noviembre del 2025 al 2 de febrero del 2026, de martes a domingo, en un horario de 10:00 a 17:00 horas.

Costo: 80 pesos entrada general.

Ubicación: Museo del Carmen (Av. Revolución 6-no 4 y, San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón).

No te pierdas la exposición:

Nacimientos Mexicanos

XXIX Concurso Nacional de Nacimientos Mexicanos 2025



?? Visítala de martes a domingo, 10:00 a 17:00 h



?? @museodeelcarmen

Avenida Revolución 4 y 6, San Ángel, Álvaro Obregón, CDMX.#NacimientosMexicanos #MuseosINAH #INAH pic.twitter.com/45mWRSDgOA — INAH (@INAHmx) December 2, 2025

Luces de invierno: El otro Cascanueces

El Centro Nacional de las Artes ofrecerá la innovada puesta en escena titulada “El otro Cascanueces”, donde la compañía Laleget Danza fusionará ballet contemporáneo, hiphop, voguing y danza aérea.

Fecha: 5 al 14 de diciembre, con funciones jueves y viernes a las 20:00 horas, y sábados y domingos a las 16:00 y 19:00 horas.

Ubicación: Av. Río Churubusco 79, esquina Calzada de Tlalpan, colonia Country Club, alcaldía Coyoacán.

Costo: 250 pesos.

Navidad Sinfónica

Con los villancicos más representativos de esta temporada navideña, la Orquesta Sinfónica de Minería brindará un espectáculo musical para sentir la chispa de la Navidad en compañía de la familia.

Fecha: 20 y 21 de diciembre, con funciones a las 13:00, 17:00 y 19:00 horas.

Ubicación: Pepsi Center (Dakota s/n, Nápoles, alcaldía Benito Juárez).

Costo: desde 412 hasta dos mil 623 pesos.

Festival Noche de las Velitas: Luz, esperanza y fe

México, la Navidad y Colombia se fusionan en este evento para acercar a la población mexicana a la festividad al estilo colombiano con gastronomía y música típica del país.

Fecha: 7 de diciembre, a partir de las 15:00 horas.

Ubicación: Explanada de la alcaldía Venustiano Carranza (Francisco del Paso y Troncoso 219, Jardín Balbuena).

Costo: gratuito.

Ilumina Fest

Con senderos de luces en la oscuridad de la noche, el Bosque de San Juan de Aragón ofrecerá una variedad de experiencias inmersivas, incluyendo un bazar de temporada, zona de alimentos, cine al aire libre, gotcha neón, música y espectáculos en vivo.

Fecha: 6 y 7 de diciembre, de 14:00 a 22:00 horas.

Ubicación: Bosque de San Juan de Aragón (Av. José Loreto Fabela, Zoológico de San Juan de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero).

Costo: entrada gratuita, las experiencias inmersivas tienen costos desde 50 hasta 150 pesos, así como el gotcha neón en 40 pesos.

Ciclo gratuito de Guillermo del Toro: Frankenstein y sus grandes clásicos en el Centro Cultural Futurama

El ciclo de cine de Guillermo del Toro reúne seis títulos esenciales de su filmografía y suma la serie “El gabinete de las curiosidades” como maratón especial. Las películas que se proyectarán durante esta temporada decembrina son:

“El callejón de las almas perdidas”, el 1 de diciembre.

“Pinocho” el 2 de diciembre.

“El laberinto del fauno”, el 3 de diciembre.

“La forma del agua”, el 4 de diciembre.

“Frankenstein”, el 5 de diciembre.

“El espinazo del diablo”, el 19 de diciembre.

Y “El gabinete de las curiosidades”, del 15 al 18 de diciembre.

Fecha: entre el 1 y el 19 de diciembre, con dos funciones al día a las 12:00 y a las 17:00 horas.

Ubicación: Centro Cultural Futurama (Cda. de Otavalo 15, Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero).

Costo: gratuito.

Christmas Lights en Parque Naucalli

El Parque Naucalli promete ofrecer el festival de luces y espectáculos navideños más grande en México, con impresionantes instalaciones de luz y eventos especiales.

Fecha: desde el viernes 28 de noviembre hasta el domingo 11 de enero de 2026.

Ubicación: Parque Naucalli (Perif. Blvd. Manuel Ávila Camacho Manzana 020, Boulevares, 53150 Naucalpan de Juárez)

Costo: 400 pesos por persona.

Pastorelas de Tepotzotlán

Con una mezcla de música, historia y comedia la puesta en escena representa la lucha entre el bien y el mal, con un toque mexicano. Las Pastorelas de Tepotzotlán, que llevan más de 50 años, tienen una duración de tres horas, e incluyen una cena típica.

Fecha: Del 16 al 23 de diciembre.

Ubicación: Hostería del Convento de Tepotzotlán (Virreynal 1, San Martin, 54600 Tepotzotlán, Estado de México).

Costo: mil 236 pesos por persona.