“Su presidenta es increíble": Richard Gere elogia a Claudia Sheinbaum en la FIL Guadalajara

El actor y activista Richard Gere en la FIL Guadalajara. Foto: Feria Internacional del Libro de Guadalajara

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- En su visita a la Feria Internacional del Libro (FIL) Guadalajara, el actor y activista estadunidense Richard Gere elogió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

En un momento de la conferencia, “Compasión en acción: una custodia compartida del planeta que deja que la naturaleza y la comunidad nos muestre el camino” del programa FIL Pensamiento, junto a Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la funcionaria puso sobre la mesa el contexto político global de la actualidad, a lo que Richard Gere respondió:

“Como estadunidense, me avergüenzo profundamente de este presidente (Donald Trump)”, a lo que inmediatamente los asistentes ovacionaron. No obstante, el actor de Hollywood enfatizó: “No quiero que eso sea un aplauso, porque es un desafío para todos”.

Seguido de ello, el protagonista de “Siempre a tu lado: Hachiko” elogió a la presidenta Claudia Sheinbaum, recalcando que realiza un arduo trabajo al tener que enfrentarse a Donald Trump, a quien se refirió como una “persona mala en el planeta con un poder enorme”, además de enunciar a líderes políticos como Orban, Putin y Netanyahu.

“Su presidenta es increíble por cómo lidia con este tipo, así que le aplaudo (...) Creo que necesitamos más mujeres líderes en el mundo, porque sueles representar la compasión y la sabiduría, porque el corazón cálido es parte de su naturaleza, es la evolución de las emociones”.

Para Richard Gere, la situación actual a nivel internacional es un reto, pero tiene dos vertientes: quedarse en el pesimismo o en su lugar, enfrentarlo.

No es la primera vez que el actor de “Mujer Bonita” ha criticado el gobierno de Donald Trump. En febrero de este año, durante su discurso en los Premios Goya, llamó al mandatario estadunidense como “un matón”, además de recalcar que no solo hay personas así en su país, sino en todo el mundo.

Proyecto ecológico

El actor también anunció que está trabajando en un proyecto ecológico en Jalisco, titulado “Sierra a mar en Jalisco”, consiste en la conservación de lo que llama un santuario ecológico, en la región de la costa de dicha entidad federativa, al sur de Puerto Vallarta, en un área conocida como Xala.

Su iniciativa para restaurar y proteger la naturaleza inició desde años atrás, cuando buscaba intervenir una zona en República Dominicana, pero no logró concretarse. Sin embargo, se dio cuenta que el mejor lugar para realizar su proyecto sería México, luego de que su esposa le enviara una fotografía del ecosistema de Jalisco, al que calificó como “uno de los lugares más hermosos" que ha visto.

El actor de 76 años informó que actualmente trabaja de la mano de inversionistas para la restauración de manglares, donde además estará colaborando de forma directa con las comunidades locales.

A su vez, el titular de la fundación Gere dio a conocer que su nueva producción, el documental “Sabiduría y felicidad”, que será transmitido en la Cineteca de la Universidad de Guadalajara.

Este largometraje retoma una charla que tuvo Gere con el Dalai Lama, donde profundizan en temas como el tiempo, los cambios, la conexión entre las personas y el mundo, y lo que hay más allá de este, además de hablar sobre humanidad y naturaleza.