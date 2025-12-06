Caifanes trasciende con show 360 grados en el Palacio de los Deportes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la primera de cinco fechas decembrinas, Caifanes sorprendió al Palacio de los Deportes con un escenario en 360 grados, homenajes a Juan Gabriel y La Maldita Vecindad, más un llamado a la lucha en contra de la violencia de género, asesinatos a periodistas y desaparecidos. A la banda le restan conciertos este 6, 7, 20 y 21 de diciembre en el mismo recinto.

Mientras que Dua Lipa tocaba del otro lado de la avenida (en el Estadio GNP Seguros), los Caifanes tuvieron uno de sus más amplios momentos en show con un repertorio superior a la veintena de canciones que incluyó los temas: “Viento”, “Nubes”, “No dejes que”, “Afuera”, “Mátenme porque me muero”, “Detrás de ti”, “La célula que explota”, “De noche todos los gatos son pardos”, “Cuéntame tu vida”, “Los dioses ocultos”, “Antes de que nos olviden”, “La negra Tomasa”, entre muchos otros.

El concierto también tuvo dos momentos de homenaje, uno a La Maldita Vecindad con el tema “Pachuco” –con el muy particular estilo de los Caifanes–, y “Te lo pido por favor”, de Juan Gabriel, éste con imágenes en pantalla del ‘Divo de Juárez’.

Momento aparte fue el tema “Antes de que nos olviden” con un mensaje de la banda en contra de violencia de género, asesinatos a periodistas y desaparecidos del país, más el video del himno feminista “Canción sin miedo” de Vivir Quintana, tras lo cual Saúl Hernández gritó una frase ya conocida en el último periodo de conciertos de la banda: “¡Se necesitan más hombres y menos machos!”.

Y aunque en lo general la agrupación dio pie para que cada músico tuviera su espacio para destacar, los ‘solos’ de Diego Herrera sin duda se robaron la noche.

Un concierto para la memoria de Caifanes, sus seguidores, y al que afortunadamente le restan cuatro fechas más en el ‘domo de cobre’ este 6, 7, 20 y 21 de diciembre.