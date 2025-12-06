Dua Lipa canta “Amor Prohibido”, de Selena, en su último concierto en México (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El tema “Amor prohibido” de Selena se ha vuelto indispensable en el repertorio de cumbias y tex-mex en México, y Dua Lipa hizo corear a 65 mil almas en el Estadio GNP Seguros como parte de su tercera y última fecha del “Radical Optimism Tour”. Sin embargo, Selena era en sentido estricto estadunidense.

Después de varios días de duda acerca de cuál sería el tercer tema con el que la británica sorprendería en su show, el elegido fue “Amor prohibido”, de Selena.

Dua Lipa cantando “Amor Prohibido” de Selena Quintanilla en el cierre de su Tour, en Ciudad de México ????



Dua lipa “Escogí esta canción porque siento una conexión muy especial con esta artista y con su sentimiento de pertenecer a dos lugares al mismo tiempo, algo con lo que me… pic.twitter.com/J415uruwEj — Indie 505 (@Indie5051) December 6, 2025

En un perfecto español la artista covereó una de las canciones más bailadas y de dominio en nuestro país, y aunque el cariño hacia Selena es indiscutible, la artista era originaria de Lake Jackson, Texas, en Estados Unidos.

El esfuerzo de Dua Lipa por cantar en español no se cuestiona, y más desde la primera noche cuando sorprendió con “Bésame mucho” de Consuelito Velázquez; en la segunda noche fue “Oye mi amor” de Maná, para lo cual invitó al mismo Fher Olvera, vocalista de la banda oriunda de Jalisco, y para la tercera las apuestas se decantaban por diversos artistas.

Desde Juan Gabriel a Café Tacvba, Natalia Lafourcade, José Alfredo Jiménez, los nombres y temas sobraban en redes sociales, desde canciones de la llamada época de oro al repertorio más contemporáneo de la música popular, de ahí que la sorpresa de la noche fue que Lipa se haya decantado por Selena.

La tercera noche se mantuvo en esencia con el setlist de la primera, en donde la kosovobritánica prendió con "New Rule Rules”, “Break my heart”, “Love again’, ‘Dont start now’, “Houdini”, One kiss”, Break my heart”, “Hallucinate”, “Falling forever”, “Training season”, “Physical”, “These walls”, “End of an era”, “Dance the night” (tema principal de la película ‘Barbie’), y “Anythinf for love”, entre muchas otras.?

Con ese show la popera cerró su última fecha en México, y su tour por Latinoamérica en el que también interpretó canciones representativas en cada país:

“De música ligera” de Soda Stereo, y?“Tu misterioso alguien”?de Miranda, en Argentina; “Tu falta de querer” de Mon Laferte y “El duelo” de La Ley, en su paso por Chile; “Antología”, emblemática canción de Shakira, en Colombia; en Brasil fue el tema “Magalenha” de Sergio Mendes, junto al brasileño Carlinhos Brown; en Perú interpretó “Cariñito”, a dúo con Mauricio Mesones; incluso en España fue el tema “Héroe” de Enrique Iglesias.