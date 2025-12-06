Lanza Javier Paniagua “Tres valses”, y con ello el inicio de un proyecto artístico

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El reciente lanzamiento de “Tres Valses” del reconocido director y compositor Javier Paniagua es el resultado de madurez y reflexión tras 16 años de carrera, pero también el inicio de un nuevo reto para 2026 en el que lanzará un próximo disco en solitario.

El también productor detrás proyectos la televisión, cine, radio y publicidad, y conductor del pódcast “¿Qué es la música?”, busca darle una ‘vuelta de tuerca’ a su carrera con el lanzamiento de “Tres Valses” conformado por: ‘Vals No. 1’, ‘Vals No. 2 (Estelar)’ y ‘Vals No. 3 (Lucille)’, que surgen de su adoración a Chopin, y con los que a su vez busca enriquecer la música contemporánea en México.

En el caso de las dos primeras, el músico relató a Proceso que su inspiración fue el vasto universo, el espacio, la exploración espacial, un tema que le ha fascinado desde niño; mientras que ‘Lucille’ es su vínculo con lo terrenal, con la naturaleza, y en específico inspirado en una compañera felina que adoptó en el 2020.

El trío de piezas evoca diversos sentimientos, en las primeras dos obras se puede detectar nostalgia, fuerza, añoranza, asombro; mientras que en la tercera hay toques de delicadeza, ternura, ‘juego’ y misticismo.

Para estos composiciones, Paniagua (Ciudad de México, 1991) trabajó junto al arreglista Alonso J. Burgos, un quinteto de músicos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, y la grabación en los estudios de Sony Music México, aunque el sello que representa a los “Tres Valses” es Universal Music.

Las obras ya se pueden escuchar desde el pasado 20 de noviembre en las principales plataformas digitales de música, o bien en YouTube, en donde a la par de las piezas se puede saltar a los podcast en video en donde reúne entrevistas con personajes como Chacho Gaytán, José Madero, Aitana, Macario Martínez, Vivir Quintana, entre muchas otras, que responden a las vicisitudes y pasión por la música.

Paniagua comentó que espera presentar en vivo sus “Tres Valses” en algún momento de este 2026, año en el que también lanzará un disco, de ahí que añore los proyectos para el 2026.

Emocionado por presentar las obras, afirmó que está consciente de la escena musical –sobre todo entre los adolescentes y jóvenes– que dista en gran medida del género clásico, pero afirmó que la música siempre encuentra su camino y rumbo llegando a los oídos de quien lo requiere, a la par de afirmar que hay un nicho del ‘clásico’ que se encuentra ávido siempre de encontrar nuevos proyectos.