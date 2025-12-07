Desata polémica la participación de los hijos de Alfonso Cuarón en el concierto de Dua Lipa (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La participación de Bu y Olmo Cuarón, hijos del director de cine Alfonso Cuarón, como teloneros en el último concierto de Dua Lipa en la Ciudad de México desató críticas sobre el acceso a espacios artísticos de alto perfil y el papel del parentesco en la industria cultural.

Los hijos del ganador del Oscar acompañaron a la cantante británica en el último concierto que dio en la capital mexicana, el último viernes 5 de diciembre, durante el cierre de la gira Radical Optimism Tour en el Estadio GNP.

La aparición de los hermanos fue confirmada horas antes del espectáculo, cuando Bu publicó un mensaje anunciando su presencia en el show.

Bu Cuarón compartió una serie de fotos para agradecer a Dua Lipa y a su equipo por invitarla a abrir la última fecha de la gira en CDMX: “Gracias a Dua Lipa y a todo el equipo por invitarme a abrir el último concierto de tu gira”. ??



CC: bu cuarón / edgarponce_ en TT pic.twitter.com/l6g59sMbkq — EstiloDF (@EstiloDF) December 7, 2025

La intervención consistió en una presentación breve en la que interpretó parte de su repertorio junto con Olmo, a quien agradeció en el escenario: “Gracias a mi hermano, Olmo, por tocar siempre conmigo. Escribimos y producimos nuestras canciones siempre juntos. Es el mejor. No sé qué haría sin ti. Por favor un aplauso para él. Es un genio”.

El nepotismo de hoy presenta: Bu Cuarón y la forma de destrozar melodías. pic.twitter.com/eeseM7ymQO — Andyicz (@Andyicz) December 6, 2025

La presentación generó reacciones inmediatas en redes sociales. Usuarios cuestionaron su talento y señalaron que su presencia en el evento estaba vinculada al reconocimiento internacional de su padre, director de Roma, así como de Y tu mamá también.

Entre los comentarios difundidos destacaron cuestionamientos sobre su desempeño y referencias al “nepotismo”, así como críticas sobre su rol como telonera en un concierto en el que no había habido actos de apertura en funciones previas.

Amo que la hija de Alfonso Cuarón se puso Bu de nombre artistico para que la nepobaby no sepa si en los conciertos la estan ovacionando o abucheando.



Hizo realidad este meme: pic.twitter.com/e2EL9oBp6D — . (@Facso) December 7, 2025

El respaldo de Alfonso Cuarón

Bu Cuarón respondió mediante publicaciones en Instagram, donde agradeció a Dua Lipa la invitación y compartió fotografías con la artista.

Escribió que presentarse en el Estadio GNP era “uno de sus sueños más grandes” y expresó su reconocimiento al equipo de la cantante.





Alfonso Cuarón respaldó públicamente a sus hijos al comentar desde su cuenta a la publicación de su hija: “Felicidades Bu y Olmo”.

Las reacciones se mantuvieron en torno a la pertinencia de su participación en un escenario de esa magnitud y al papel del apellido Cuarón en su proyección artística.

No hubo respuesta directa de los hermanos a las críticas.