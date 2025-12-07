El rapero Tekashi 6ix9ine recibe 3 meses de prisión por violar su libertad condicional

NUEVA YORK (AP).- El rapero Tekashi 6ix9ine fue sentenciado el viernes 5 de diciembre a tres meses más de prisión por violar los términos de su libertad supervisada en un caso de pandillas en Nueva York al agredir a un hombre y poseer drogas.

El artista de 29 años de Brooklyn, cuyo verdadero nombre es Daniel Hernández, admitió las violaciones durante una audiencia en un tribunal federal de Manhattan, donde el juez Paul Engelmayer expresó su frustración por los constantes problemas que enfrenta Hernández. El rapero recibió una sentencia de 45 días a finales del año pasado por incumplir las condiciones de su libertad supervisada.

“De vez en cuando sus acciones sugieren que usted cree que las reglas ordinarias no se aplican a usted”, dijo el juez, quien agregó que se necesitaba otra sentencia de prisión para enviar un mensaje a Hernández.

Hernández, quien saltó a la fama con el lanzamiento en 2017 de su canción "Gummo", pronunció un largo discurso en la corte, describiendo varios episodios en los que él y sus familiares fueron acosados ??y amenazados debido a su cooperación con las autoridades en el caso de la pandilla.

“Unos desconocidos dejaron un ataúd frente a mi casa con un animal dentro para enviarme un mensaje”, dijo. “Tres hombres enmascarados y armados retuvieron a mi madre a punta de pistola”.

Hernández se declaró culpable en 2018 de su participación en una violenta pandilla neoyorquina, los Nine Trey Gangsta Bloods. En 2019, recibió una condena leve de dos años de prisión, seguida de cinco años de libertad supervisada por su cooperación en el caso de extorsión contra pandilleros.

Incluso fue liberado de una prisión federal varios meses antes, durante el pico de la pandemia de COVID-19 en 2020.

La sentencia del viernes se relacionó con el hallazgo de pequeñas cantidades de cocaína y éxtasis en la casa del rapero en Miami durante una redada policial en marzo, y con el golpe que propinó a un hombre que se burló de él en un centro comercial de Florida en agosto por su cooperación con pandilleros. Su abogado había solicitado seis meses de arresto domiciliario por estas violaciones.