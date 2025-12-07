Fallece Rafael Ithier, salsero puertorriqueño, quien lideró El Gran Combo durante más de medio siglo. Foto: AP

SAN JUAN, Puerto Rico (AP).- Rafael Ithier, un músico muy querido y fundador de la legendaria banda de salsa El Gran Combo de Puerto Rico, cuyos éxitos inspiraron a Bad Bunny y a otros íconos del territorio estadunidense y del extranjero, falleció. Tenía 99 años.

Víctor Rivera, abogado de la familia Ithier, confirmó el fallecimiento del músico a la emisora ??de radio WKAQ la noche del sábado. La causa de la muerte no se esclareció de inmediato.

“Puerto Rico ha perdido a un gigante, un hombre cuya vida se dedicó a elevar nuestra identidad a través del arte y el ritmo que nos distingue ante el mundo”, dijo Marlese Sifre, alcaldesa de Ponce. “Rafael Ithier Natal no solo fue el fundador y director musical de uno de nuestros pilares culturales, El Gran Combo de Puerto Rico, sino también un ejemplo de disciplina, excelencia y profundo amor por nuestra tierra”.

Ithier fue un pianista, arreglista, compositor, productor musical y director de orquesta autodidacta de la que muchos consideran la mejor orquesta de salsa del mundo.

Nacido en San Juan y criado en la comunidad trabajadora de Río Piedras, Ithier perdió a su padre a los 8 años.

Abrazó la música a temprana edad, tomando la guitarra a los 10 años, que tocaba en una tienda de la esquina para recibir propinas, según la Fundación Nacional para la Cultura Popular, una organización local sin fines de lucro.

A los 14 años, dejó la escuela por razones económicas y buscó trabajo donde pudo. Un año después, se unió a su primer grupo musical, el Conjunto Hawaiano, y aprendió a tocar el tres cubano y el contrabajo. Más tarde, aprendió a tocar el piano y a leer partituras de forma autodidacta.

A mediados de sus veinte, Ithier se unió al Ejército de los Estados Unidos y estuvo destinado en Corea. Posteriormente viajó a Nueva York y formó "The Borinqueneers Mambo Kings", nombre que recibe del 65.º Regimiento de Infantería de Puerto Rico, la renombrada unidad del Ejército, compuesta exclusivamente por hispanos y segregada, que recibió medallas por su servicio en la Primera y la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Corea.

Ithier finalmente regresó a Puerto Rico y se unió a Cortijo y Su Combo, solo para casi abandonar su carrera musical después de que su legendario cantante, Ismael Rivera, fuera arrestado.

Ithier planeaba estudiar derecho, pero dos hermanos cubanos que ayudaron a fundar El Gran Combo lo convencieron de lo contrario. En la noche inaugural del grupo, en mayo de 1962 en el Rock'n Roll Club de Bayamón, Ithier se puso a tocar el piano y, según la Fundación Nacional para la Cultura Popular, “el resto es historia”.

Ithier lideró El Gran Combo durante más de medio siglo con su característica sonrisa y bigote negro. En una entrevista de 2016, a sus 90 años, confesó al periódico Primera Hora que le daban vergüenza las celebraciones.

Ithier atribuyó el éxito de la orquesta no sólo a la suerte sino a la disciplina que aprendió mientras estaba en el ejército.

“Aprendí a ser hombre y a obedecer una orden. Esa disciplina es la que aplico a mi vida y en la que baso mi vida”, declaró.

Bajo su dirección, El Gran Combo atrajo a tantos músicos que con el tiempo se hicieron famosos que se le apodó "La Universidad de la Salsa". Entre los cantantes legendarios que formaron parte de la orquesta se encontraba Charlie Aponte, quien escribió en redes sociales: "Para mí, Rafa fue y seguirá siendo como un padre".

“Nos enseñó y exigió responsabilidad, disciplina y profesionalismo en nuestro trabajo; si querías pertenecer al grupo, debías cumplir con esos estándares. Nos hizo a todos mejores seres humanos”, escribió Aponte.

La orquesta tocó en los cinco continentes, publicó más de 40 álbumes y se hizo conocida por éxitos como “Jala Jala”, “Me Liberé”, “Y No Hago Más Ná” y “Un Verano en Nueva York”, que inspiró una de las canciones más populares de Bad Bunny, “Nuevayol”.

Los fanáticos de la salsa estuvieron de luto el domingo cuando se difundió la noticia sobre la muerte de Ithier.

“Ithier es uno de esos inmortales que han traído gloria a nuestro país. Un hombre ejemplar, autodidacta, de personalidad fuerte y franca, que imprimió su estilo práctico en todas sus luchas, hazañas y hazañas”, dijo Agustín Montañez Allman, defensor del gobierno de Puerto Rico para Asuntos de Veteranos.

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer Colón, también lamentó la muerte de Ithier al anunciar que la isla pronto tendrá una fecha de luto oficial.

“Su legado trasciende fronteras y perdura a través de generaciones. Muchas gracias, maestro”, declaró.

Ithier deja esposa y cinco hijos.