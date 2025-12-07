Martin Parr, leyenda de la fotografía contemporánea, falleció a los 73 años. Foto: Fotos de Martin Parr/Magnum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Amante de la imagen y el arte visual, con la partida del británico Martin Parr a los 73 años los especialistas marcan la despedida de una leyenda de la fotografía de la sociedad contemporánea.

Reconocido por su enfoque hacia los tonos saturados, Parr buscó siempre dar una mira única a partir de elementos relativamente simples o triviales, desde escenas en las playas, los mercados urbanos, plazas repletas de gente en búsqueda de la ‘imagen perfecta’, palomas en la calle, hasta la moda y el jet set.

El artista falleció este sábado 6 de diciembre en su domicilio de Bristol, Inglaterra, según informó en un primer momento la ‘Fundación Martin Parr’ a BBC News, y luego con unas breves líneas en un comunicado informó al mundo:

“Con gran tristeza anunciamos que Martin Parr (1952-2025) falleció ayer en su casa de Bristol”.

El anuncio no precisó las circunstancias de su muerte, pero el diario The Guardian informó que Parr tenía un diagnóstico de cáncer desde 2021.

Su fundación homónima afirmó que su familia solicitó privacidad ante el deceso, y que le sobreviven su esposa, su hija Ellen, y un nieto.

Según la crítica especializada, Parr, quien trabajó por años en la agencia Magnum Photos, llevó su talento en la belleza de lo sencillo aunado a un toque de humor con crítica social.

Sus fotos llamaron la atención a mediados de la década de los ochentas con su serie “The Last Resort,que mostraba a personas disfrutando en el balneario de New Brighton, cerca de Liverpool.

Coleccionista de objetos peculiares, el fotógrafo forjó un catálogo de los setentas, ochentas y noventas que hoy es considerada un tesoro para entender la cotidianeidad. Alguna vez dijo sobre su muy particular mirada:

“Lo único bueno de haber crecido en Surrey (al sur este de Inglaterra) era que lograba que cualquier otro lugar pareciera interesante”.

