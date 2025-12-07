Se exige respeto a la memoria histórica por homenaje oficial en Guerrero al exgobernador Figueroa

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– El homenaje al exgobernador Rubén Figueroa Figueroa por parte de la Secretaría de Cultura de Guerrero, considerado un artífice de la llamada Guerra Sucia, violaciones de derechos humanos y responsable del asesinato del luchador social Lucio Cabañas, desencadenó el repudio de la comunidad cultural que exige una disculpa pública, y la destitución de la titular de cultura, Aída Melina Martínez Rebolledo, de quien sostienen hay múltiples fallas en su labor.

Los artistas preparan una nueva protesta para este domingo 7.

Congregados como Comunidades Culturales del Estado de Guerrero, 374 firmantes entre artistas, promotores, colectivos, agrupaciones y frentes han realizado diversas actividades en torno a música, danza, poesía, homenajes y protestas pacíficas para defender lo que consideran “la memoria histórica de Guerrero, pues sin memoria no hay cultura”.

Los últimos eventos en torno a ello fueron dos homenajes de la figura de Cabañas (1938-19744), uno el 30 de noviembre y otro el 2 de diciembre: aquel con cerca de un centenar de personas en El Otatal, en la sierra del municipio de Tecpan de Galeana, donde el guerrillero y sus últimos tres combatientes se atrincheraron un 2 de diciembre de 1974; el segundo fue el pasado martes 2 en conmemoración del 51 aniversario del hecho.

En ambos destacaron las iniciales PdLP (Partido de Los Pobres) en mantas y banderas, partido creado por Cabañas, figura al frente de la Brigada Campesina de Ajusticiamiento.

Proceso destacó el acto en el Otatal (“Rinden homenaje en Guerrero a Lucio Cabañas, fundador del Partido de los Pobres”) en donde estuvo Micaela Cabañas Ayala, su hija, quien dijo:

“La historia nos ha dado la razón: Lucio no era un asesino, un traidor o roba vacas; quizá lo hacía por necesidad, si alguna vez lo hizo; quizá su lucha fue una ofensa para muchos, pero para el pueblo fue alguien que se preocupó por las causas justas, luchó por ustedes y nosotros, para que tuviéramos mejores condiciones de vida...

Y en alusión recriminatoria recordó “a los gobiernos de izquierda que ahora nos representan que hubo alguien que luchó y que murió por esa patria, y ese beneficio democrático que hoy se vive”,recriminando que el Estado mexicano no ha reparado el daño ni ha brindado justicia.

Poeta Azul Ramos: “Ahora se desdicen”. Foto: Comunidades Culturales Estado de Guerrero

Ni la derecha se había atrevido...

Sobre el tema, Azul Ramos, poeta, escritora, promotora cultural acapulqueña y perteneciente al recién conformado grupo Comunidades Culturales del Estado de Guerrero, informó que las movilizaciones continuarán hasta que haya una respuesta al sector, pues aunque hubo una primera reunión con autoridades estatales en donde se habló de destitución de Martínez Rebolledo, ahora se desdicen.

La galardonada con el Premio Internacional de Poesía Ciudad Mérida y el nacional Ignacio Manuel Altamirano, ambos de 2024, relató que en Guerrero existen mecanismos para cuestionar fechas cívicas programadas, lo que debió suceder en torno al 117 “Aniversario del Natalicio del Ing. Rubén Figueroa Figueroa”, presidido por la titular de la Secretaría de Cultura, Aída Melina Martínez Rebolledo; el dos veces alcalde morenista de Huitzuco, Eder Nájera Nájera; y Rubén Figueroa Alcocer, hijo de Figueroa Figueroa y también exgobernador guerrerense.

El homenaje, según justificó el gobierno estatal, se efectuó en cumplimiento al calendario cívico oficial de la Ley 761 sobre los símbolos de identidad y pertenencia de los guerrerenses, publicado en el Periódico Oficial el 31 de julio de 2018.

Comentó la poeta:

“El gobierno morenista tuvo el gran desatino de hacer un acto violento y deplorable que hiciera ese homenaje en un estado como Guerrero afectado por la Guerra Sucia, de un genocida como Figueroa (quien fuera gobernador entre 1975 y 1981) que nos arrebató al maestro y luchador del pueblo Lucio Cabañas, un hombre que permanece en la memoria guerrerense.

Si la ciudadanía tiene desconocimiento de la parte legal, hay mecanismos para modificar fechas y tener una postura como gobierno, si no lo hicieron ellos nos corresponde como gremio dar a conocer esa información pues ese acto es una violencia a la memoria histórica del estado, hacia los sobrevivientes de la Guerra Sucia, como es el caso de Micaela Cabañas, y por tanto al patrimonio cultural. Ni la derecha se había atrevido.

Entre las primeras actividades que realizaron las Comunidades Culturales del Estado de Guerrero fue el Pronunciamiento colectivo de condena al Acto Oficial que el gobierno de Guerrero realizó al cacique y asesino Rubén Figueroa Figueroa, que circuló con fecha 10 de noviembre, y actualizada el 26 de noviembre con 374 firmas, incluido el reciente Movimiento contra el Cacique y Violador Rubén Figueroa, por la Reivindicación de la Historia, en donde se encuentra Micaela Cabañas.

En este documento se informó que ante la discusión pública y cultural, el gobierno estatal se acercó al gremio cultural en un grupo representativo -entre ellos Azul Ramos- para sostener un diálogo, en donde entregaron la Carta por la defensa del derecho a la cultura en Guerrero, misma que se puede consultar en https://bit.ly/DefensaCulturaGuerrero.

La poeta comentó que en el diálogo estuvo Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político del gobierno estatal, en donde se le recordaron dos exigencias:

1. La destitución inmediata de Aída Melina Martínez Rebolledo, actual secretaria de Cultura de Guerrero.

2. Disculpa pública inmediata por parte del Gobierno del Estado de Guerrero, encabezado por Evelyn Salgado Pineda como gobernadora.

Sin embargo, aunque Comunidades Culturales habló de una destitución con fecha 2 de diciembre para Martínez Rebolledo, el gobierno estatal reviró que la reunión fue sólo de acercamiento con la comunidad cultural sin ningún tipo de acuerdo.

El reclamo social y cultural ha llegado a tal grado, que la secretaria de Cultura fue llamada a comparecer el pasado 28 de noviembre a solicitud de la Comisión de Cultura del Congreso local, como parte delcuarto informe de gobierno de Evelyn Salgado, a la cual finalmente no acudió; y ante el cuestionamiento, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de Guerrero aún evalúa hacer un llamado a Martínez Rebolledo.

Ramos ahondó en el por qué la comunidad solicita la destitución de Martínez Rebolledo:

“Tiene que ver con el homenaje, por supuesto, pero a esto se suman una serie de situaciones como falta de un proyecto de trabajo, irregularidades en apoyos y distribución de convocatorias, y muchas quejas de artistas”.

Nuevo homenaje (30 noviembre) a Lucio donde fue asesinado. Foto: Facebook ADN Cultura Guerrero.

Como parte de esto último el gremio cultural refiere una opacidad en el manejo del Apoyo a Instituciones Estatales de Cultura (AIEC) 2025, que en redes sociales se ha promovido con el #NoALaSimulacionDeLaCultura y #CulturaParaTodos, con base en tres puntos:

1) Apropiación indebida del crédito federal por parte de la Secretaría de Cultura guerrerense que construyó una narrativa en torno al AIEC como si fuera una “iniciativa” del gobierno estatal, cuando en realidad es una convocatoria y recursos que otorga el gobierno federal, esto en referencia a una serie de publicaciones de la SC el pasado 29 de noviembre.

2) Falta de redistribución del AIEC, pues las actividades -tres talleres de ballet, teatro y música- se concentran en el Palacio de Cultura de Chilpancingo, capital del estado, dejando a un lado a otros municipios con menor oferta cultural.

3) Falta de desglose de los recursos públicos del AIEC que ascienden a dos millones de pesos.

Debido a ello, Ramos comentó sobre el ambiente y lo que se vive en estos días en el colectivo Comunidades Culturales:

Hasta que la dignidad y el respeto a la memoria histórica se hagan costumbre las actividades y protestas no van a cesar, pues en añadido a los homenajes a Lucio en donde ha habido comitivas, diálogos, una proyección de una película en Chilpancingo, estamos trabajando en una jornada este mes.

Al cierre de esta nota la poeta confirmó una nueva protesta artística y pacífica con un llamado a la ciudadanía general, a realizarse este domingo 7 de diciembre a las 17:30 horas en el zócalo de Acapulco, Guerrero.